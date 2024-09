Xabi Alonso y Kompany, aterrados: City y Madrid miran en la misma dirección, las 2 bombas de 2025

Cuando los dos equipos que dominan y han dominado Europa en los últimos años -por ejemplo, dividiéndose los tres últimos títulos de la Liga de Campeones- se fijan en la estrella de otro conjunto del máximo nivel, se encienden las alarmas; ahí está el caso de Kylian Mbappé, el cual ha sido cabeza de cartel del Paris Saint-Germain durante los últimos tiempos y, sin embargo, ha terminado jugando en el Santiago Bernabéu.

Para empezar, no solo es que el Manchester City y el Real Madrid observen a los dos mismos jugadores -esto, ni mucho menos, sitúa a sendos jugadores en el camino de vestirse de celeste o merengue, pero desde luego sí acerca más esa posibilidad-, sino que Pep Guardiola y Carlo Ancelotti son dos entrenadores con los que la mayoría de cracks mundiales quieren trabajar. De modo que, puede decirse así: en este hecho se juntan el hambre con las ganas de comer.

Florian Wirtz y Jamal Musiala están en la agenda del equipo del Etihad Stadium, como afirma Hitc, pero hay otras fuentes en Alemania que sitúan al Madrid no solo detrás del jugador del Bayer Leverkusen, algo que les hemos relatado en Don Balón, sino también interesado en el jugador del Bayern de Múnich; ambos, estrellas de la Selección Alemana de Fútbol.

A sus 21 años, Wirtz y Musiala están llamados no solo a dirigir a la Mannschaft hacia los más granes escalones, sino a ser dos de los jugadores más importantes de Europa en los próximos años, si es que no lo son ya. De entrada, el jugador del equipo que comanda Xabi Alonso, con el 10 a la espalda, es la estrella indiscutible del equipo de la aspirina, aportando el último pase y el gol, mientras que Musiala es uno de los grandes argumentos ofensivos de Vicent Kompany.

