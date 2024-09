Rodrygo y Endrick, humillados; despedazan a Vinicius y Raphinha se parte: se esfuma el Balón de Oro

Cuatro derrotas en ocho partidos disputados, quintos en la tabla clasificatoria e incluso con posibilidades de quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo 2026, esa es la resaca del choque de la canarinha de Dorival Júnior ante Paraguay, con victoria local 1-0 en un partido inoperante del tridente del Real Madrid, en donde si Rodrygo Goes, tras rajar contra el Balón de Oro, y Endrick han quedado humillados, a Vinicius simplemente lo despedazan. La estrella del Barça, Raphinha, sancionado, ríe de no formar parte del esperpento.

Porque le rompió bien el orto por 1-0 a Brasil por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Llegó Alfaro y ya empezaron a repartir pija, y los brasileños golosos como siempre y entregando el marrón, alta putita los brazucas.pic.twitter.com/uHShtC243u — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 11, 2024

Las estrellas sin brillo

Es normal. Brasil es una sombra de lo que normalmente ha venido siendo y la ausencia de un jugador casi jubilado, como es Neymar, en su acuciada curva descendente, se nota más que nunca. Y no por fútbol o calidad, que también, sino por presencia, por personalidad. Eso es lo que más se le achacó a Vinicius, al que le llueven las críticas a días del Balón de Oro por su incompetencia con su selección.

Se le acusa de individualista, de poco efectivo en su batalla personal contra sí mismo y unos rivales que él mismo potencia, se encarga de agigantar, una cantinela que suena familiar en Madrid, pero sobre todo se le critica por su falta de personalidad para echarse al equipo a la espalda, por nula capacidad de liderazgo. Si había un momento en el que el 7 del equipo de Chamartín debía haber brillado vestido de amarillo, era este y ese tren ha pasado para el de São Gonçalo.

Y qué decir de Rodrygo y Endrick, que simplemente fueron ninguneados por su partido intranscendente. En el caso del ex de Palmeiras, choques como el disputado ante Los Guaraníes no hacen sino confirmar las pesquisas de Carlo Ancelotti sobre su inmadurez, mientras que Rodrygo, en medio de su enésima rabieta por no ser elegido entre los mejores y más decisivos jugadores del mundo, demostró que su ausencia en el firmamento más ilustre está más que justificada.

Lógicamente la patata caliente le cae ahora el Madrid, que debe recuperar a jugadores magullados en su orgullo al paso por el parón de selecciones; por cierto, con el ánimo de recortarle puntos al Barça, equipo del gran triunfador con su ausencia con Brasil, Raphinha. Nadie dice en suelo brasileño que Vinicius no merezca el Balón de Oro, como otros cracks nominados, sus principales rivales por el galardón, pero sí que lo merece menos por partidos como el de Paraguay.