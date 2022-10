Xavi fracasa y el Camp Nou explota: el Inter ya provoca dos sentencias

Venía dando señales raras en LaLiga este súper Barcelona construido con deudas venideras, y estas, lejos de ser meros artificios, han crecido hasta arrancar la ilusión de todo el barcelonismo con un traspiés todavía más dañino, mucho peor, que el de la temporada pasada. Es verdad que el Barça aún no está fuera de los octavos de final de la Champions League, pero ni depende de sí mismo para seguir vivo ni las posibilidades que tiene pueden calificarse poco menos que milagrosas, por eso Xavi ha fracasado, el Camp Nou explota y el Inter provoca ya dos sentencias fulminantes.

Sobre el partido, uno podría tratar de acogerse al comodín habitual del merecimiento pero esa vía ya no cuela, no cuando llevamos cuatro partidos en esta fase de grupos y el Barça de las grandes inversiones solo ha logrado una victoria. Ir por ese camino no es de recibo para los aficionados. Además, ayer los blaugranas sí tuvieron más la pelota que los nerazzurros, sin embargo no gozaron de las mejores ocasiones, esas, algunas clamorosas, fueron para el Inter de Simone Inzaghi (cinco paró Ter Stegen por una del Barça, concretamente). En lo decisivo, solo un Pedri genial, un Dembélé más eléctrico que eficaz y un Lewandowski desaparecido pero certero cuando tienen que serlo los grandes genios, se salvaron.

Por eso tras el pitido final el coliseo azulgrana estalló de resignación: son ya demasiadas decepciones en los últimos años, y esta, como decimos, es si cabe más dolorosa por el enorme plantel que hay a disposición de Xavi. El fracaso del entrenador es inapelable y está casi certificado por dos sentencias. Una, la deportiva, es evidente; al Barça ya no le salen las cuentas: si el Inter gana en San Siro al Viktoria Pilsen, los blaugranas están fuera. La otra, más sibilina, es aún más grave y amenaza al club estructuralmente: las pérdidas económicas por esta caída serán catastróficas.

El Barcelona ha hecho una inversión muy por encima de sus posibilidades y se la ha pegado. Cayendo eliminado, cosa que, como os resaltamos, es casi una certeza, deja de ingresar una cantidad cercana a los 23 millones de euros, ya que estaba presupuestado llegar, como mínimo, hasta los cuartos de final, pero a eso hay que sumar intangibles como los derechos televisivos, caídas astronómicas en taquilla e incluso el coeficiente europeo, lo que va a lastrar aún más las arcas culés. Y eso son muchos ceros, más quebraderos de cabeza, deudas que crecen…

Sí, Xavi ha fracasado ante el Inter en particular y en esta Liga de Campeones en general, aunque Joan Laporta lo hace con él, pero el problema del Barça es mucho mayor que ‘simplemente’ caer a la Europa League, ese solo es el daño superficial. El abismo ya es un hecho y el domingo espera el Real Madrid...