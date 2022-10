Reacción inédita de Florentino y Al-Khelaïfi a la cláusula de Haaland

Cuando a un ente, persona o club rico, sin necesidades de dinero, le aplican una estipulación limitante, que le puede dejar sin alguno de sus más grandes activos sin que pueda hacer nada al respecto, la entidad, el individuo o el equipo tiene un problema y una enorme frustración, básicamente porque su dinero no sirve. Y eso es justamente lo que ha hecho público The Athletic sobre la cláusula de Erling Haaland: dejar vendido al Manchester City, que no puede hacer menos que desmentir una realidad, como hizo Pep Guardiola, pero sobre todo acogerse a intentar que Haaland brille de aquí el momento en el que se active.

El medio de comunicación británico es taxativo al respecto, en 2024 Haaland puede elegir marcharse mediante el pago de la cláusula estipulada en su contrato, que abone otro club. Eso sí, dispone que esta debe ser abonada por un equipo externo a la Premier League. Si ustedes ponen renglones a esta situación entenderán que la reacción de dos equipos muy concretos, el Real Madrid y el PSG ha sido fulgurante.

Para entonces, en el verano tras la temporada 23/24, tanto Messi como seguramente Benzema sean historia en uno y otro club, siendo así que los dos equipos necesitan incorporar a un crack de una dimensión futbolística y mediática capaz de suplir sus ausencias, ¿y qué mejor que el escandinavo, un jugador que está rompiendo todos los récords, para llegar como salvador a casas ilustres?

Hay más disparidad en las cifras que debería pagar ese club foráneo a Inglaterra, ya que unos advierten que son 200 millones y otros dejan la cantidad en 180, pero sea como fuere, en Don Balón aseguramos que ambos mandamases de Madrid y PSG, es decir Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaïfi, están dispuestos a pagar la cifra estipulada. En este sentido los límites salariales favorecen al Madrid y, al parecer, también LaLiga (ya que Haaland ya ha certificado que no quiere jugar en la Ligue 1), así como la historia del club blanco y Kylian Mbappé, con el que no conecta el noruego. Otra opción más remota es el Barça, pero el coste de traspaso y las primas de fichaje hacen de esta operación casi un suicidio debido a las deudas culés.

Sí, estamos ante un movimiento a dos bandas nunca antes visto: dos equipos, casi en exclusividad, están dispuestos a romper el mercado por el mismo jugador. Y no hay nada que Guardiola y el City puedan hacer: si el 9 se quiere ir, se irá.