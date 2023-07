Y de repente Harry Kane provoca el efecto dominó: Mbappé se queda helado, 20M y un 9 top mundial

Los informes son claros. En Alemania ponen el acento, sobre todo ante el acecho del Paris Saint-Germain, en que el Bayern de Múnich sube la apuesta por Harry Kane hasta el punto de haber llegado a ser en estos momentos un trato buenísimo para el Tottenham; ergo, es más que probable que en los próximos días pueda existir importantes acercamientos por el crack inglés. Hablamos de 100M. Casi nada. ¿Y qué supone eso para el resto de Europa en general y para el Real Madrid en particular? Que el efecto Kylian Mbappé da un vuelco, precisamente por la búsqueda del 9.

Cifras desorbitadas a un año del órdago definitivo

Pensarán, por qué no mueve ficha el Real Madrid ante el lío del 7 de Bondy y el club francés. Sencillo, porque los blancos han escarmentado con el internacional francés y saben que no han de fiarse ni de su palabra ni de las máximas que se oyen desde París, máxime cuando el traspaso costaría una millonada. Ya se sabe, en un cambio de aire, si se exponen, puede volver a sufrir un revés. Ahora bien, el PSG, que tratará de renovar al capitán de les bleus, ve como el movimiento de Múnich acota sus opciones con Kane, que no llegará con Mbappé en el equipo. El tiempo juega en su contra si pierden a sendos recursos.

Es verdad que Kane no ha movido tampoco ficha, pero si los spurs ven un buen trato por un jugador de 29 años y sin contrato más allá de 2024, lo venderán. El que les ofrecen a los de la Premier League desde Múnich lo es. Por tanto, lo de Kane toma forma, lo de Mbappé sigue su lento avance y en medio el Bayern saca al mercado a un precio irrisorio a su fichaje estrella de la 22/23, que fue hace no tanto tiempo muy del agrado del Madrid: Sadio Mané.

El futbolista senegalés no tiene cabida en Múnich si llega Kane al Allianz Arena. Eso lo tienen claro el ex del Liverpool y Thomas Tuchel, entrenador del campeón alemán, siendo así que el Madrid, a una mala, ante la posible falta de pólvora, podría buscar un acuerdo in-extremis por Mané para una o dos temporadas, con lo que, eso sí, dejarían la puerta cerrada al acuerdo con Mbappé este verano; al que, dicho sea de paso, se le tiene cada vez menos esperanza en Chamartín.