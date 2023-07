Cumbre Simeone-Lucho por el crack que desató la tormenta de Neymar y el Barça: João Félix, clave

Haciendo memoria, los nombres de Adrien Rabiot y Marco Verratti, ligados al PSG -uno ya fuera del club galo; el otro, aún en la plantilla parisina-, fueron un cauce propenso para que el Barcelona diera un paso en falso por ellos y, con ello, despertara las iras de un equipo, el galo, ávido por entonces de crear una plantilla indestructible, con los mejores cracks del momento y a golpe de talonario. De ahí llegó el ataque al Barça por Neymar Júnior. Pues bien, tiempo después resulta que el crack que lo desató todo y parecía intocable en París, se pone en el camino de Simeone y el Atlético de Madrid.

Desencuentro y encuentro

La ambición del Atleti con Verratti, su deseo de vestirlo de rojiblanco esta temporada, no es casual ni gratuita, el club colchonero tiene armas para pensar que puede lograr esta incorporación, que para el Cholo sería de enorme ayuda. Por un lado, se conoce el descontento y la intención de salir del italiano, que, aún no manifestándola abiertamente, sí se ha filtrado de puertas adentro en el Parque de los Príncipes. Por otro lado, el PSG no descarta abrir una vía de entendimiento por João Félix, aunque no en los términos millonarios que exige el Atleti (100M). Y eso ya son dos puntos de encuentro fuertes entras las partes.

Lógicamente, el Atlético está a expensas de saber qué quiere hacer el jugador, al que se ha relacionado también con la AS Roma de José Mourinho, a la que habría rechazado, y también de lo que desee hacer el PSG con su jugador. Si el club francés, más rico y poderoso, no quiere vender será un tema zanjado. Con todo, parece que no es así: en Francia se da recorrido a este asunto entre el mediocampista y el club español. Y eso es halagüeño para Simeone.

Está tan claro que João Félix puede ser un gran jugador, como que su carrera se está estancando antes de arrancar (se vio en LaLiga y después en la Premier) y que no encaja con Simeone y su idea del club rojiblanco Por tanto, ¿tiene este asunto un punto de conexión con Verratti? Llegado el caso, sí. Para los españoles el medio de la azzurra no vale lo mismo que el luso, pero hay vías de entendimiento; por ejemplo, obteniendo una cesión con opciones de compra. Al respecto, el PSG tiene abiertas dos vías en el mercado que nada tienen que ver con un organizador, como son Harry Kane y Bernardo Silva, de modo que el PSG tendría, de vender a Verratti, que hacerse con un organizador…

Y así están las cosas, por lo que lo que decida Verratti se antoja clave.