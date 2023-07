La reunión entre Florentino y Ancelotti acaba mal: hay un problema enorme pese a Güler y Bellingham

El problema para Carlo Ancelotti, que ya arrastraban desde la temporada pasada, y con el que ya advirtió a Florentino Pérez tras la debacle en el Etihad Stadium ante el Manchester City en las semifinales de la Champions League, ese que tocaba de cerca la edad y el rendimiento de Benzema, no solo sigue latente a día de hoy, sino que ha empeorado. Para Carletto, el Madrid no solo tiene y tenía un problema en el ataque y con la suerte del gol, sino que ahora, lejos de subsanarse con los fichajes de enormes jugadores como Bellingham o grandes talentos como Arda Güler, se ha intensificado.

Rendimiento del 9

A expensas de lo que suceda con Kylian Mbappé, a caballo entre seguir en el PSG, de donde nunca ha dicho que quiera marcharse, o fichar por otro club, que bien podría ser el Madrid, lo cierto es que el míster blanco es claro con Florentino: está preocupado por el raudal ofensivo. Y sí, en este caso estamos hablando básicamente de la suerte del gol. Si con Benzema ya le costó al Madrid la pasada campaña, sobre todo en los momentos clave, esta temporada, sin el talento del galo, la cosa puede empeorar.

En término globales, es verdad que el Madrid marcó en mayor medida en la campaña pasada, donde anotó en total 127 goles, que en la anterior, la 21/22, donde hizo 119 goles, sin embargo esto se refiere a término absolutos y habiendo jugado cuatro partidos más. En LaLiga y la Champions League el Madrid marcó menos en la 22/23 que en la 21/22, pero además recibió más tantos, en parte porque rondaba menos el arco contrario. Jugador por jugador, el Madrid ha perdido a Marco Asensio y Karim Benzema sumando a Brahim, Arda Güler y Joselu, que en términos numéricos supone perder los 43 goles de los dos exfutbolistas blancos, por los 30 que aportaron a sus equipos los tres fichajes.

Pero dejemos a un lado los números para centrarnos en el intangible de crearlos. Benzema era un jugador extremadamente hábil no solo en la consecución de goles, sino también en la creación de juego, de espacios, en la asociación, el liderazgo, los penaltis… Joselu puede aportar otras cosas, pero no esas. Resta ver cómo rendirían Güler y Brahim en la derecha, donde Ancelotti quiere colocarlos, pero si al Madrid ya no le dio con Benzema la campaña pasada en los grandes retos -no solo ante el City, también para mantener la regularidad anotadora en LaLiga EA Sports-, sin el francés, la perspectiva no es halagüeña. Por eso Ancelotti avisa a Florentino en este mercado de fichajes. ¿Habrá 9?