Dardo a Argentina de Leo Messi: colombiano no lo acepta; resaltó irregularidades de la Copa América

Ya pasó una semana desde que Argentina alzó su segundo título consecutivo de la Copa América tras vencer por la mínima diferencia a su similar de Colombia. El equipo comandado por Lionel Messi sufrió más de la cuenta ante un equipo cafetero que, aunque no se mostró desafiante ofensivamente, complicó las aspiraciones de los gauchos hasta el final. Y luego de los eventos sucedidos que coronaron al país albiceleste, más de un comentario sobre irregularidades durante la Copa salieron a la luz, precisamente en la final.

El ambiente post Copa América no ha sido nada tranquilo, desde los comentarios catalogados como racistas que emitió Enzo Fernández y se volvieron virales, hasta las polémicas palabras de Jhon Córdoba sobre las circunstancias inesperadas en la definición del torneo. El actual futbolista del Krasnodar ruso no se quedó nada callado y sacó lo que tenía guardado, tanto así que señaló que Argentina ya había salido a la cancha con un objetivo que no era ganar durante los noventa minutos.

De la final a la polémica

En declaraciones para la cadena ESPN, Jhon Córdoba transmitió su frustración después de la final que se le escapó a Colombia en los minutos finales. El delantero admitió que “en el momento teníamos ganas de ganar. Sucedieron ciertas cosas que aún no tenemos explicación. Lo del penal lo vimos todos. Era claro, pero el árbitro vio otra cosa y capaz eso hubiese cambiado las cosas”.

El penal que no fue

La última oportunidad que se le presentó a Colombia sigue siendo blanco de críticas. Resulta que Gonzalo Montiel derribó a su rival y la polémica se armó ahí. “Para mí fue penalti, obvio. Creo que, si lo hubieran visto desde otra perspectiva, hubiera cambiado el partido. Pero ese es el fútbol. Cada uno tiene sus decisiones y hay que aceptarlo”, exclamó Jhon Córdoba.

Argentina lo sentenció

Todo indicaba en una definición desde la vía de los penales, pero las cosas cambiaron radicalmente de un momento a otro. A los 112 minutos, Leandro Paredes recuperó una pelota en el mediocampo, este enseguida se la dio a Giovani Lo Celso. El volante filtró en primera un pase a Lautaro Martínez, quien ya había sacado cuerpo de ventaja; el delantero del Inter de Milan definió cruzado, y así, le dio el título a Argentina. Para Jhon Córdoba, el desenlace de los argentinos no fue tanto así. “Ellos creo que salieron a buscar los penales. Se encontraron con el gol a último momento”, contó.