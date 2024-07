La implacable Premier League prepara una dura sanción para Enzo Fernández y el antecedente Cavani

La Premier League no se anda con medias tintas. Desde hace tiempo se destaca por sus protocolos estrictos para acabar con la discriminación, tanto en las gradas como entre los futbolistas.



Enzo Fernández, acusado de racismo y homofobia por sus cánticos contra Francia durante la Copa América, está en el ojo del huracán.



A pesar de haber pedido disculpas públicamente, si el enojo de la mayoría de sus compañeros o el proceso disciplinario en el club no fueran suficientes, la cosa se le complicó aún más cuando le informaron que podría estar sin jugar hasta mediados de noviembre. Esto no es algo inédito para un jugador sudamericano, pero sigue siendo un duro golpe para él.

El lío de Enzo empezó cuando se viralizó un video en el que se le ve entonando una canción inapropiada contra Francia, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a presentar el caso ante la FIFA por cánticos racistas y discriminatorios.

Sin embargo, la decisión de la FIFA podría recaer directamente sobre la Asociación del Fútbol Argentino, delegando a la Federación Inglesa, conocida por ser implacable en temas de comportamiento discriminatorio, la tarea de sancionar al centrocampista.





Francia denunciará a Argentina por cantos racistas tras título de Copa América.



Como ofensa grave se interpretó la barra de los propios jugadores, en transmisión en vivo de Enzo.



A malparidos, andan diciendo en público lo que todo el mundo piensa pic.twitter.com/wag5wLQeAB — Alex Quiñones .•. (@qmoncalean0) July 16, 2024





Sus compañeros le soltaron la mano

Los compañeros de Enzo parecen estar deseando que este escándalo tenga consecuencias. Wesley Fofana, de ascendencia marfileña y compañero de Fernández en el Chelsea desde hace dos años, lo expuso en redes acusándolo de permitir que el "racismo descarado" persista en el fútbol. Nueve jugadores más, la mayoría franceses y de origen africano, secundaron esta postura.



Solo su compañero de equipo Nicolas Jackson, de Senegal, salió en su defensa publicando un video donde el argentino interactúa con un niño de piel oscura.

Según Daily Mail y el abogado deportivo Udo Onwere, la sanción del Chelsea a Enzo podría ser una medida para proteger su inversión en el jugador, asegurando que siga siendo una pieza valiosa en el equipo.

Desde Argentina, Rodrigo De Paul defendió a su compañero, sugiriendo que se está exagerando la situación. Alexis Mac Allister coincidió en que su colega no tuvo intención maliciosa y que fue más una broma de mal gusto que otra cosa.

El antecedente Cavani

En una maniobra inesperada y polémica, la FA sancionó a Edinson Cavani, el uruguayo que en ese momento se desempeñaba en el Manchester United, con tres partidos fuera y una multa de 100.000 libras por un saludo cariñoso en Instagram hacia un compañero. El delantero se perdió tres encuentros tras el 3-2 ante Southampton, donde anotó dos tantos, por usar el término "negrito" para referirse a un colega en su cuenta de Instagram, algo considerado ofensivo en Inglaterra.