El VAR y un polémico penal a Colombia: los audios que publica Conmebol le dan la razón a Scaloni

La Selección Argentina cayó por 2-1 ante Colombia en un duelo que tuvo como principal protagonista al VAR. Todo ocurrió en el segundo tiempo, cuando el árbitro Piero Maza fue llamado por los asistentes para chequear un posible penal de Nicolás Otamendi sobre Daniel Múñoz. Finalmente, el chileno terminó sancionando la falta que James Rodríguez cambió por gol.

En medio del malestar de las figuras de la Albiceleste, Conmbeol dio a conocer los audios del VAR de la polémica jugada que definió el encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Desde la cabina a cargo de Juan Lara le indicaron a Maza: "Hay un toque con la pierna recogida. Lo toca. Pasa de largo el pie derecho, con el izquierdo golpea y lo termina derribando". Luego se escucha: “Ese es el contacto con el pie recogido, no con el que está adelante. Te doy movimiento. El defensor no toca el balón y con el pie recogido lo derriba”. Para el chileno, sin embargo, la acción no era penal. “No veo falta”, marcó.

⚠️ LO ÚLTIMO: Acá el audio del VAR de la jugada de penal, que terminó dándole el triunfo a Colombia (2x1) ante Argentina. Es importante aclarar que la @CONMEBOL aún está buscando los audios de las jugadas polémicas en la final de la Copa América. Saquen ustedes sus propias… pic.twitter.com/o4oo3mDmfK — Gustavo López (@guslopezinfo) September 11, 2024

Sin embargo, terminó cambiando la decisión por insistencia de su compatriota Juan Lara. “Pasa de largo el pie derecho y con el izquierdo golpea. Con el pie recogido termina golpeando el tobillo".

Unos minutos después, Maza sancionó el penal que le permitió a James Rodríguez anotar el gol de la victoria de Colombia ante Argentina.

Scaloni contra el árbitro

Tras la derrota, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, analizó la polémica jugada y declaró: “Me molestó del partido es en la jugada del penal, pero ya está. El árbitro y los 5 del VAR vieron el penal. Sinceramente no es que no veo penal, el fútbol es un deporte en el que hay que ver lo que pasa alrededor y lo que hizo Muñoz te dice todo, porque no protestó nada”.

A su vez, Scaloni comentó que tuvo una charla con Daniel Muñoz, el futbolista que recibió la supuesta falta de Otamendi. “Le dije que fue el único que no protestó, no hay que darle vuelta. El penal condicionó, lógicamente. Es evidente que sobre todo a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos. A pesar de esto creo que pudimos empatarlo”, completó.