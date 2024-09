Sin Messi, Di María y con el VAR como protagonista: Argentina cayó ante Colombia por Eliminatorias

Colombia derrotó a Argentina por 2-1 en un duelo correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los autores de los goles fueron Yerson Mosquera y James Rodríguez, mientras que Nicolás González había marcado el empate transitorio. De esta forma, el combinado que dirige Néstor Lorenzo se tomó una pequeña revancha de la Copa América 2024.

Desde el inicio del encuentro, Colombia mostro iniciativa y se hizo dueño de las acciones de la mano de James y Luis Díaz pero no conseguía llegar con claridad al arco defendido por Dibu Martínez.

Sin embargo, en el minuto 25, el exvolante del Real Madrid frotó la lámpara y mandó un centro preciso para que Mosquera la empuje la red. Fue el 1-0 para desatar la locura de la hinchada local.

Con la desventaja en el marcador, la Selección campeona del mundo se hizo dueño de la pelota y tuvo algunas aproximaciones contra el guardameta Camilo Vargas aunque le faltó claridad en los últimos metros del campo de juego.

Así se cobraba con revisión del VAR el penal con el que James Rodríguez convertía el 2-1 para Colombia ante Argentina. pic.twitter.com/BMWlsHZwIV — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

En el inicio de la segunda mitad, Nico González recuperó el campo rival y tras una gran corrida quedó mano a mano y consiguió el 1-1 transitorio.

Cuando parecía que Argentina apuraba a su rival, el árbitro Maza fue llamado por el VAR y marcó un polémico penal de Otamendi a Daniel Muñoz. A pesar de las protestas de Scaloni y su cuerpo técnico, el juez no cambió su decisión.

James Rodríguez, figura del encuentro, se hizo cargo de la ejecución y sentenció la historia.

El DT de la Albiceleste mandó a la cancha a Nahuel Molina, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Paulo Dybala pero no logró complicar a Colombia.

Con el triunfo, los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron como único escolta detrás de Argentina, que lidera la tabla de las Eliminatorias Conmebol con 18 puntos.

¿Qué dijo Scaloni del polémico penal?

En conferencia de prensa, el técnico de la Selección Argentina habló de la jugada que resolvió el encuentro y opinó: “Me molestó del partido es en la jugada del penal, pero ya está. El árbitro y los 5 del VAR vieron el penal. Sinceramente no es que no veo penal, el fútbol es un deporte en el que hay que ver lo que pasa alrededor y lo que hizo Muñoz te dice todo, porque no protestó nada”.

A su vez, Scaloni comentó que tuvo una charla con Daniel Muñoz, el futbolista que recibió la supuesta falta de Otamendi. “Le dije que fue el único que no protestó, no hay que darle vuelta. El penal condicionó, lógicamente. Es evidente que sobre todo a nivel psicológico les dio un empujón y a nosotros nos puso nerviosos. A pesar de esto creo que pudimos empatarlo”, relató.