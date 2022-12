Leo Messi regala el Mundial a Argentina y da un notición tras la final

Hoy Argentina se ha levantado con muchos motivos de alegría tras la victoria final en el Mundial de Qatar. En un apasionante encuentro disputado ante Francia, los penaltis dictaron sentencia a favor de la albiceleste y Leo Messi se alzó, ya no solo con el MVP de la cita, sino con el único título que se le resistía en su laureada trayectoria profesional.

Su papel en el campeonato ha sido determinante para conducir a Argentina hacia el oro gracias a los siete tantos anotados durante el transcurso del mismo, además viendo puerta en todas y cada una de las fases del torneo convirtiéndose así en el primer hombre en lograrlo.

Pero ojo, no es la única noticia importante que vive hoy Messi ya que el propio futbolista del PSG realizó unas sorprendentes declaraciones tras en el encuentro que da muchas esperanzas a los aficionados, a sus compañeros y a Lionel Scaloni de cara al próximo gran evento que tendrá que disputar el equipo, la Copa América de 2023.

A pesar de que la albiceleste ya ganó la última edición de este torneo derrotando a Brasil en la gran final, Messi no quiere despedirse todavía de su carrera internacional, tal y como él mismo confirmó tras levantar la Copa del Mundo en el Lusail Stadium: “Me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser esta".

De esta forma Messi ha sacado brillo a una de las grandes incógnitas sobre su carrera que venían dando que hablar antes del arranque del Mundial de Qatar y la cual presuponía su adiós a la selección argentina de forma definitiva.

Pero no, la idea del '10' es seguir vinculado al equipo y la Copa América que se celebrará en 2024 con Estados Unidos y Canadá como sedes es el gran objetivo fijado por delante, un torneo que, sea cual sea el papel de la selección, tiene muchas papeletas para marcar la retirada internacional de ‘La Pulga’.