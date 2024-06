Adidas, Real Madrid y el as devastador con Kylian Mbappé: más de 33, CR7 y la búsqueda de Messi

Que Cristiano Ronaldo fuera el referente de Kylian Mbappé e la infancia de este, que sea parte importante de su obsesión con el Madrid, son asuntos que mueven fuerzas clave para dos de los ejes más interesados en que los primeros pasos del galo en la capital de España vayan como la seda, que son el Real Madrid y Adidas. Para el club y su espónsor, aterriza la llave de una nueva era, una marcada por el número 33, el delantero portugués y también Leo Messi.

Los números y las equiparaciones

De acuerdo a lo enunciado, Mbappé, como CR7, llega al Madrid en madurez, siendo una estrella, de modo que se espera de él, como sucedió con el ex del United y la Premier League, un resultado inmediato. Además, se vistieron de blanco en edades parejas (un año arriba el galo) y bajo el mismo dorsal, el 9, factor muy utilizable a nivel de imagen. Y eso conlleva estigmas, que en el caso del capitán de les bleus le pone un límite entre ceja y ceja para la 24/25: 33 goles. Esa es la cifra a la que en 35 partidos llegó CR7 en su campaña de debut; todo lo que sea acercarse o superarla pondrá a Mbappé en el camino de emular o incluso luchar con el CR7 blanco.

El antagonismo

Llegar a las cifras de Cristiano Ronaldo es ya de por si una labor casi inalcanzable por el grado de eficacia que tuvo el jugador luso en el Real Madrid, pero también por su longevidad en el club blanco, donde estuvo una década (Mbappé ha firmado por cinco temporadas). Y quizá en ese hercúleo objetivo, Adidas y el Madrid casi están tentados de buscarle un antagonismo que potencie su capacidad, su regularidad y su ambición; sin ir más lejos, CR7 tuvo al mejor de su generación, Leo Messi.

Así, se busca rival recurrente a Mbappé y, como no, este debe surgir de Barcelona; el relato es mucho más sugerente con un antagonismo, aunque el Madrid y la multinacional alemana no ven esa figura en el Barça. Podría ser Lamine Yamal, quien es mucho más joven que el galo, pero no parece tan capaz de llegar la temporada que viene a cifras como las que proyecta Mbappé. Entonces, ¿quién?

Todo eso está por escribirse, pero Mbappé, lo quiera o no, ha empezado una nueva etapa donde su puesta en escena va a ser comparada con la de CR7; de momento, Cristiano le cede el testigo y la responsabilidad: “me toca mirar”, le dijo al fichar por el Madrid, “emocionado por verte brillar en el Bernabéu. ¡Hala Madrid!”, completó.