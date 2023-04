Ten Hag y el United atacan donde más duele a CR7: con 88M pueden finiquitar su recuerdo

Harry Kane y Victor Osimhen son dos objetivos de oro para el Manchester United y Erik ten Hag, sin embargo ambos son complejos porque las cifras que se presupuestan para un nueve en Old Trafford tiene un límite de unos 100 millones y los dos saldrían teórcamente de sus clubs por una cantidad bastante superior, de modo que el técnico neerlandés ve en el sustituto natural de CR7, otro nueve, ese que cuesta 88 M, la pieza que cubre el hueco del goleador que dejó vacante Cristiano Ronaldo.

Cuna de grandes jugadores… o decepciones

Informa Talk Sport que el equipo del Teatro de los sueños ha fijado su vista en el delantero del Benfica Gonçalo Ramos, como su próximo nueve referencial, por varios motivos, lo que traza un paralelismo casi obligado entre ese posible futuro de los diablos rojos y el pasado que no cuajó. CR7 fue leyenda en Old Trafford, pero en su primera estancia; su segunda aventura en el club red devil no fue satisfactoria pero sobre todo fue muy incómoda para Ten Hag. Con el 9 que pretenden, pueden cerrar el círculo que dejó inacabado el portugués del Al-Nassr.

Es verdad que como Darwin Núñez o João Félix (jugadores de Liverpool y Chelsea), el Benfica parece una cuna perfecta de grandes jugadores con destino Premier League, aunque también es cierto que ninguno de ellos ha terminado de explotar, al menos al nivel de la contribución que exigen sus estratosféricos precios. Sin embargo el posible fichaje para los red devils del sustituto natural -en el club inglés y en la selección portuguesa- de CR7 costaría algo parecido; asegura el medio que 88 millones de libras esterlinas, unos 100 M, lo cual a la vez genera recelo e ilusión en el gigante inglés.

Lo genera porque, aunque el de Olhão lo tiene todo para ser un éxito absoluto, también Núñez y Félix parecían una apuesta asegurada que sin embargo ha salido más o menos rana. Pero Ten Hag confía en él como un nueve y todo lo que ello conlleva: fijación de centrales, verticalidad, remate, presencia en el área, segundas jugadas… Desde luego sus números lo avalan, con 25 tantos y 10 asistencias en 37 partidos, siendo uno de los puntales del Benfica cuartofinalista de la Champions. De ficharlo y conseguir ser lo que necesita el míster de los Países Bajos, en Old Trafford olvidarán a su antiguo ídolo, que tendrá sustituto patrio.