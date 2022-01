Ancelotti recibe a tiempo al aliado infalible de Militao y David Alaba

La continuidad es lo único que le está faltando a Dani Carvajal en el Real Madrid esta temporada, porque lo cierto es que cuando ha estado sobre el césped, siempre ha rendido. Es más, la presencia del carrilero madrileño en cualquier once esta temporada ha supuesto un índice de victorias altísimo para todos los entrenadores que le han alineado, tanto Carlo Ancelotti en el club blanco como Luis Enrique con España.

Dicho de otra forma, si Carvajal juega, su equipo no pierde. Así de sencillo. Por eso y pese a que Lucas Vázquez no está siendo la peor alternativa posible al de Leganés, Carvajal aporta un plus que incluso agradecen Eder Militao y David Alaba, los dos líderes de la zaga del Real Madrid. El canterano de 30 años ha ganado todos los partidos que ha disputado en la presente temporada a excepción de dos, que los empató.

De 17 encuentros disputados en la campaña 21/22, Carvajal tiene un ratio de victorias algo superior al 88%, lo que convierte su puesta punto en un auténtico baluarte para su equipo y su selección. Solo Levante y Osasuna han conseguido quitarle un punto al Madrid con Carvajal sobre el terreno de juego, que además solo disputó 25 minutos en el duelo frente al actual colista de la Primera División del Campeonato Nacional de Liga, el equipo de Alessio Lisci, allá por el mes de agosto.

También ganó Carvajal el único partido que ha jugado, donde además fue titular, con España. Fue frente a Grecia, 0-1, en uno de los partidos fundamentales que tenía La Roja para clasificarse de forma directa para el Mundial de 2022 en Qatar, que arrancará en noviembre de este nuevo año en curso y donde Carvajal, si se lo permiten las lesiones, seguramente esté.

Como no podía ser menos, Ancelotti se congratula de que el lateral se haya recuperado para el partido de mañana en el Supercopa de España ante el Barça (donde posiblemente no sea titular), y quien sabe si para la gran final del torneo, ya que tener a Carvajal es lo mismo que no caer: seguridad pura; máxima eficacia.