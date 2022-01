Ancelotti y Xavi temen las consecuencias: 9 días por una temporada

No vamos a ahondar en un axioma que por manido y mantenido no deja de ser menos cierto con respecto a los enfrentamientos entre Real Madrid y FC Barcelona, y viceversa, ese que señala que en un Clásico no hay favoritos porque todo puede pasar, sin embargo sí usaremos la máxima para construir un relato sobre un cara a cara que tiene inquietos tantos a Carlo Ancelotti como a Xavi Hernández por el posible desenlace que se produzca dentro de nueve días.

Vaya por delante que cualquier Clásico tiene su hueco en la historia y como tal su peso en la misma, pero es verdad que del enfrentamiento dentro de nueve días entre Barcelona y Madrid por un puesto en la final de la Supercopa de España, uno de los dos va a salir muy reforzado de cara al tramo decisivo de la temporada, mientras que el otro, el perdedor, que a fuerza habrá de haberlo, se rodeará de dudas tan sospechosas como peligrosas en u instante, febrero, que marca el pistoletazo de salida de la pelea por los títulos.

Y es que no hay peor herida para el Barça que aquella que pueda infringirle el Madrid, una situación homóloga en los blancos, teniendo en estos momentos ambos equipos mucho que perder dentro de nueve días. Por un lado, el Madrid ha empezado el año de la peor manera posible, perdiendo y con mala imagen en Getafe, lo que no solo ha permitido a sus rivales en LaLiga reducir distancias, sino que ha generado dudas en el equipo blanco. El Barça, por el contrario, sale muy reforzado tras su triunfo en Mallorca, sobre todo al hacerlo con tantas bajas, y parece que ahora camina con viento favorable.

Además en clave culé hay que decir que las próximas fechas harán del equipo un bloque más poderoso con las incorporaciones de Ferran Torres, Ansu Fati o Pedri, por lo que se espera un choque de trenes el día 12 en el King Abdullah Sports City de Yeda. Por eso el partido puede ser crucial, porque si gana el Madrid, y se lleva la final después, habrá logrado su primer título desde la campaña 2019/20 e irá sobreseguro hacia el reto de la Champions League ante el PSG (y LaLiga); algo similar le ocurre al Barça con la Europa League y la meta de remontar en la liga. Por el contrario, una derrota supone para ambos tirar por tierra el primer título de la temporada ante el peor adversario; es decir, un tortazo para cualquiera de los dos y para su planificación de la temporada.

Por todo ello, Barça y Madrid tienen mucho que perder y poco que ganar a un partido, ya que el triunfo no asegura título, donde en la final esperará otro duro adversario: Athletic o Atlético de Madrid, pero si un descalabro crucial.