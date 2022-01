Kylian Mbappé y Florentino Pérez tienen un pacto: ojo a los tiempos

La eliminatoria deparada por el segundo y polémico sorteo de la Champions League, en la que el Real Madrid se ha visto emparejado con el PSG, hacen que el morbo y la expectación por el posible fichaje de Kylian Mbappé por el club blanco genere más controversias con respecto a sendos clubs y su cara a cara de febrero (Parque de los Príncipes) y marzo (en el Santiago Bernabéu), y una de ellas tiene que ver con el pacto por los tiempos del fichaje.

Varios focos de la prensa mundial han venido en señalar que el jugador no va a tomar una decisión con respecto al Real Madrid antes ni durante esté vigente la eliminatoria de la mejor competición de clubs de mundo, más que nada por no generar un ruido que no favorecería a ninguna de las tres partes, pero si bien este asunto queda claro y es de perogrullo, la verdad es que el pacto entre el futbolista y el club blanco no solo es sólido sino que tiene más condicionantes.

Y uno de ellos es que el jugador tratará de cerrar su OK al Madrid con la mayor premura posible pero sin que se filtre tal acto. Es decir, el temor de Mbappé no solo se restringe a la eliminatoria entre los dos equipos, que también, sino al resto de la temporada, ya que le preocupa especialmente la opinión de los aficionados del PSG y su reputación como profesional intachable, al que no quiere que se le ponga en duda su compromiso actual con el club de París.

De modo que si estas informaciones son del todo ciertas, tal y como apuntamos, no esperen que Mbappé y el Madrid unan sus caminos hasta que el PSG haya culminado de forma oficial su temporada en curso. Y eso, como es lógico, incluye sentarse a negociar las primas de fichajes -algo que podrían hacer sin restricciones el Real Madrid y Mbappé de forma pública desde este mes de enero- o ponerse a discutir su nuevo contrato, previsiblemente con el club merengue, desde este mercado de fichajes invernal.