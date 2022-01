Carlo Ancelotti abre el abanico ante el Elche, cuatro puestos libres

Harían bien en defender este trofeo, la Copa del Rey, quizá por encima del resto, todos aquellos jugadores del Real Madrid que no acumulan en esta temporada, por unas razones u otras, más de 700 minutos, ese umbral que en el Madrid de Ancelotti separa a los que cuentan para el míster italiano de los que son meros espectadores, salvo que llegara un infortunio generalizado, en forma de lesiones, que es cuanto menos improbable.

Así, el choque de hoy ante el Elche (19.00, hora española), del que se han caído Karim Benzema, por decisión técnica; Marco Asensio, Thibaut Courtois, Jesús Vallejo, Mariano Díaz y Dani Carvajal (Covid) por lesión, y Eder Militao por sanción, deja la puerta abierta a muchos de los menos habituales con los que hoy Carlo Ancelotti mediata hacer una concesión mucho más generosa de lo que en él es habitual: hasta cuatro (tal vez cinco) puestos del once pueden cambiar.

Dos lo van a hacer de forma segura, como son el delantero centro y la portería, que ocupará Lunin, y del once de gala hay otros dos puestos, los de Carvajal y Militao, que serán ocupados por Nacho y Lucas, pero además de la portería y la posición de nueve, Carletto permitirá seguramente dos cambios más, que pueden llegar a ser tres: uno en el lateral izquierdo y otro (puede que incluso uno más) en la medular. Muy probablemente Luka Modric, que está convocado para el choque, deje su puesto a Fede Valverde o Eduardo Camavinga, y quizá Kroos haga lo propio con estos dos futbolistas o quizá Dani Ceballos o Isco. Marcelo, probablemente, forme en la izquierda, con Mendy, también convocado, de suplente de lujo.

Como no podía ser menos la otra gran duda será la punta de ataque. Por eso si concebimos que Vinícius Júnior y Rodrygo Goes ocuparán las bandas, entonces Luka Jovic podría formar de nueve titular o, es posible, que Carletto introduzca la variable de falso nueve con Eden Hazard. Menos factible que es que Carletto revolucione el once e introduzca a Hazard, Jovic y Bale de golpe en el tridente de ataque, aunque los tres están convocados y listos. En cualquier caso, como ven para muchos futbolistas de los que hemos oído hablar poco esta temporada en el Real Madrid, este es su momento.