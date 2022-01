Al-Khelaifi toca lo más sagrado de Florentino para ‘robarle’ a Mbappé

Cuando eres profeta en tu tierra, todo lo demás es más fácil. Las informaciones, adelantadas por Don Balón, que señalan a Mauricio Pochettino, entre otros aspirantes, como posible sustituto de Ralf Rangnick en el Manchester United van de la mano de un interés manifiesto del PSG en convertir a Zinedine Zidane en el nuevo entrenador parisino. No es solo que en la capital confíen en él como míster y que sea un símbolo de toda Francia, es que su llegada generaría sinergias que pueden cambiar el destino del club galo.

Desde luego así se afirma ya desde el país francés: el PSG está en contactos con el ex entrenador y jugador del Real Madrid para la temporada que viene, lo que supondría no solo el adiós de Mauricio Pochettino del proyecto, que también, sino un golpe anímica y simbólicamente crucial en la carrera por hacerse con Kylian Mbappé la temporada que viene. Dicho de otra manera, Nasser Al-Khelaifi cree que con Zizou en sus filas, Mbappé se lo pensará antes de marcharse. Y no solo eso.

Zidane es un técnico que ha destacado por su gestión eficiente de vestuarios de la máxima exigencia, como fueron los sucesivos del Real Madrid, y como toda vez que su interés particular en dirigir a la Selección francesa de fútbol ha de esperar más de lo conveniente, el PSG se lanza a por él. Sabemos que Mbappé lo tenía idolatrado, junto a CR7, como modelo futbolístico de su infancia, y eso cuenta, pero es que además Zidane es fundamental con otros tantos cracks del vestuario del Paris Saint-Germain.

Hacer confluir en éxito relaciones tan complicadas como la que enfrenta el talento y el ego de futbolistas como Neymar, Messi o Icardi, es el punto fuerte de Zidane. Además, el míster francés conoce y ha gestionado a muchos integrantes de la plantilla francesa, como Keylor Navas, Sergio Ramos, Ángel Di María o Hakimi Achraf. Por otro lado, Zidane no solo cuenta con el respeto y el reconocimiento de su país, y por ende su capital, sino que jugadores Blues como Kimpempe lo veneran. Por último, cabe señalar que no hay una figura en el mundo del fútbol que toque más el corazón de Florentino Pérez, el rival del PSG por Mbappé, que Zidane, de modo que su contratación es un golpe de efecto determinante, ya que en caso de que finalmente Mbappé se vaya y los rumores que apuntan al fichaje de CR7 por parte parisina se concreten, no hay mejor técnico para gestionar una plantilla con Cristiano y Messi en sus filas.

El ataque por Zidane es inminente; al fin y al cabo, son todo ventajas.