De la Fuente confirma el as de la Roja para la Euro en la Copa del Rey: brillará con Lamine Yamal

Si hay una figura a destacar en esta final de Copa del Rey y en toda la edición del torneo del KO en general, hay que hablar de Nico Williams. El extremo del Athletic Club de Bilbao se ha coronado como el verdadero MVP de la competición tras disputar una final que pasará a los libros de la historia del conjunto vasco. Y es que, el pequeño de los Williams se disfrazó de Leo Messi para llevar a los suyos hasta la 24ª Copa del Rey de su historia.

🇪🇸✨ Nico Williams (21) is the Copa del Rey final MVP! What a top season he's having. Plus absolutely crucial assist today. pic.twitter.com/WPjbnba7mK