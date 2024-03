Bomba atómica en San Mamés: Simeone se librará cargándose a 7 cracks, 3 capitanes, por los Williams

No hay consenso, ni siquiera unanimidad en el hincha rojiblanco sobre la continuidad del Cholo Simeone y noches tan aciagas como la San Mamés no hacen sino dar alas a estas corrientes de opinión que promueven un cambio de ciclo, de deriva, de sistema y de filosofía de juego; en suma, que se marcha el entrenador. Y el debate, lejos de parecer superficial, tiene miga, porque es el mismo técnico argentino quien siente que debe haber una revolución, aunque para salvarse tenga que llevarse por delante a 7 jugadores, de los cuales 3 son capitanes.

Un partido grande más, una nueva debacle

El Atlético de Madrid se despidió de la Copa del Rey de la peor manera, cayendo con estrépito y goleado por un Athletic muy superior, al que los colchoneros no le han logrado hacer un gol en dos partidos (global 4-0). Sí, les verdad que los hermanos Williams, Iñaki y Nico, están a un nivel estratosférico, pero el Atleti volvió a ser un equipo pequeño en San Mamés y se asoma a otra temporada más en blanco (sin Copa, LaLiga EA Sports y la Supercopa, porque el Inter de Milán, en teoría, es peor rival que los bilbaínos, por no hablar de que pase lo que pase ante los italianos, ganar la Champions ahora mismo parece una meta inalcanzable para este Atlético; más allá de que aún no está ni mucho menos cerrada la participación desde LaLiga para la Liga de Campeones 24/25.

Las palabras de Diego Pablo Simeone tras el encuentro disputado en San Mamés. pic.twitter.com/23OejvllXt — Atlético de Madrid (@Atleti) February 29, 2024

La limpia que quiere el Cholo, la que algunos piden, y los nombres

Como hemos dicho, la limpia que pide al club Simeone se recortaría al máximo para algunos aficionados señalando para ellos al que es el culpable de todo, el míster. Sin embargo, la realidad del club es que Simeone es inamovible, de modo que cobra más fuerza la revolución en la plantilla que desea el sudamericano. En base a ello, de los siete señalados por Simeone, como decimos, tres son capitanes; el resto, simplemente ya no sirven a la causa.

Giménez, Koke y Savic, por varios motivos, son tres de estos futbolistas que estarían cumpliendo con los requisitos para salir: los dos últimos acaban contrato, son veteranos y sus puestos exigen mucho más a este nivel. Sobre ello, bien podría meterse en este saco también a Rodrigo de Paul. El charrúa, por su parte, tiene contrato, pero acumula tal cantidad de lesiones en su historial que se ha convertido más en una losa que en un referente. A la vez, Hermoso, Vitolo y Azpilicueta acaban contrato y no seguirán salvo sorpresa. Quien sí parece que cuenta con el favor del Cholo es Witsel, al que desearía renovar. Además de ello, Ángel Correa y Memphis Depay deben dejar hueco a un goleador de más entidad. Así, un central, un lateral izquierdo, un organizador (ahí está Vermeeren, al que ni se usa) y un goleador son los objetivos de mercado una vez la limpia se ejecute... si es que llega a hacerse.