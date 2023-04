Eden Hazard cambia su futuro: Carlo Ancelotti da con la tecla, el Real Madrid activa la esperanza

Los minutos de Eden Hazard en la goleada ante el Real Valladolid (6-0) durante la última jornada de liga sorprendieron a muchos aficionados y analistas, también por el estado de forma del belga, que está lejos de ser óptimo, sin embargo con poco sobre el césped se apuntó una asistencia y se mostró peligroso sobre la portería de Asenjo, lo que incide en un hecho incosteable, en una necesidad hasta el momento no respondida en la casa blanca: le pese a quien le pese tiene contrato en vigor y cobra más que nadie. Dicho de otra forma: no esperen minutos mañana de Hazard ante el Barça (no ha jugado ninguno de once posibles desde que llegó al Madrid), pero sí frente al Villarreal este próximo sábado.

De modo que en cierta forma podemos afirmar que del fracaso del Madrid en esta liga, que tiene perdida desde su caída en el Camp Nou, puede surgir la esperanza con Eden Hazard, que básicamente a estas alturas está centrada en volver a tener minutos y que estos sirvan para encontrar compradores en el próximo mercado de fichajes. Evidentemente no será fácil precisamente por ese sueldo estratosférico que posee el ex del Chelsea, que se va más allá de los 20M por temporada, concretamente 23,2 según Salary Sport, pero si hay una fórmula esa es la que Carletto le ha negado: jugando.

Copa y Champions

Este argumento tan simple como rotundo le ha sido esquivo al jugador, que tiende a la desconexión cuando no está en la dinámica grupal, por decisión técnico del entrenador italiano, pero ahora que el Madrid posee una competición baldía como es LaLiga -podría perder la segunda plaza ante el Atlético de Madrid pero no tendría consecuencias más allá de lo simbólico, ya que la Supercopa y la Champions también la disputa el tercero- Hazard puede obtener tiempo sobre el césped y quién sabe, quizá minutos de calidad.

Once jornadas restan hasta la conclusión de la competición doméstica y este futuro del que hablamos con Hazard depende de que el Madrid siga vivo en la Copa del Rey, donde mañana tiene un reto de altura en el Camp Nou, y en la Champions League, donde los días 12 y 18 de abril tiene dos choques de altura ante el Chelsea en cuartos de la competición.

Eden Hazard está en un callejón sin salida, pero el Madrid también si Ancelotti no le pone, así que lo de Valladolid puede no ser un hecho aislado, sino un grito de esperanza en este fiasco millonario (recuerden, oficialmente 115 millones)