El Barcelona infunde terror en el Santiago Bernabéu: Pedri, Gavi y encima, el gran fichaje

El Barcelona no solo es un equipo en forma, al que le sale todo y que lo refrenda con resultados y una consistencia defensiva a prueba de bombas, es que parece que más allá de Xavi y su filosofía de juego, el club ha conseguido por fin que explotasen muchas de sus grandes apuestas, entre las que destaca la juventud, con Pedri y Gavia la cabeza, o Frenkie de Jong. Por eso los próximos pasos serán decisivos y entre ellos hay un aliciente enorme para los culés: destrozar al Madrid en el Santiago Bernabéu (2 de marzo, 21.00, hora española) con su mejor fichaje, la idea que ha cuajado.

13 partidos sin perder saldados con 12 victorias y 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en LaLiga, amén de haberse llevado ya un título, la Supercopa de España, son las cartas de presentación de un Barça que no para de crecer y ejerce una presión enorme sobre el otro extremo del vaso comunicante: el Real Madrid.

El contraste es gigantesco. Los culés van en ascenso, encajan poco y golpean cada vez más; los blancos, cada vez reciben más goles y les cuesta más hacer los suyos. El Barça no solo apuesta sino que asienta la juventud en el primer equipo, donde La Masía tiene un peso enorme con Alejandro Balde y Gavi; el Madrid no solo no da opciones a los futbolistas de La Fábrica, sino que encima tiene a jugadores excesivamente veteranos que no tienen recambio. Los culés tienen amplitud de plantilla y, en ataque, multitud de opciones; los merengues se la juegan a una carta, el binomio Vinicius y Benzema, que ahora falla. El sistema del Barça, su mejor defensa, es el dominio del rival; el Madrid se deja someter pero ya no contragolpea, sino que se espesa y es previsible. Y así podríamos continuar de forma indefinida ante la sintomatología de uno y otro equipo, siempre, ahora, en favor de Xavi y sus pupilos.

Pero miremos al frente en el calendario del Barça, ya que puede en los próximos duelos sumar presión si gana en La Cerámica, al Cádiz y al Almería y sobre todo más confianza si hace lo propio ante el Manchester United en la eliminatoria de la Europa League, y si lo hace puede llegar al Bernabéu con la opción de quitarle otro título al Madrid (la Copa del Rey) que dependiendo de lo que ocurra ante el Liverpool en la Champions puede ser el último al que aferrarse para los blancos. El aliciente para el Barça es inmejorable. Con Pedri y Gavi, pero sobre todo con la idea, el Barça parece indestructible, con y sin Lewandowski, con y sin Dembélé: simplemente sus ausencias no se notan porque el mejor fichaje es la idea, que ha cuajado.