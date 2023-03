“Florentino, basta ya”, el Real Madrid no evita la crítica feroz: 285 M tirados y 3 necesidades

“Florentino, basta ya”, rezaba una máxima que se ha repetido en los mensajes de varios aficionados del Real Madrid debido a la ausencia de una política efectiva de fichajes que en las últimas temporadas ha resultado, salvo honradas excepciones, infructuosa y costosa. 285 M se ha gastado el Madrid de forma poco efectiva desde la campaña 19/20 y ante el Barça pudo verse lo inocuo de esa inversión y la necesidad de al menos 3 cambios.

Se habla de Jude Bellingham como la solución a los problemas del Real Madrid, como se habló de Kylian Mbappé hace apenas unos meses. Sin embargo estos dos jóvenes cracks, contrastados, no llegan, y salvo los fichajes acertados de Ferland Mendy, Eder Militao y Eduardo Camavinga, lo cierto es que el Madrid, desde aquella frontera señalada se ha gastado 285M en jugadores que no han aportado nada, con todo el peso de la palabra, al equipo.

Eden Hazard, (115), Reinier (30), Luka Jovic (60) y ahora Aurèlian Tchouameni (80) han costado, en conjunto, esa cantidad y solo del francés se puede esperar algo en el futuro. Por el contrario, las llegadas de Antonio Rüdiger y David Alaba como agentes libres, sí han aportado consistencia, pero no creatividad. La segunda derrota ante el Barcelona recalcó muchos déficits tácticos de Carlo Ancelotti, unos ya vislumbrados ante Paris Saint-Germain, Chelsea o City en la pasada campaña, pero sobre todo apuntó a la inconsistencia de una idea: los veteranos pueden aguantar toda una temporada el nivel de intensidad alto que exige el calendario atroz fútbol moderno. Y eso no es posible, no es así y no hay ahora alternativa.

Laterales, delantero y mediocampista

Tanto si Toni Kroos se va, como si lo hace Nacho o Karim Benzema se queda, lo que es incontestable es que la política conservadora de fichajes de Florentino Pérez, que le piden muchos aficionados que se desbloquee, ha topado con un muro: la edad cuenta, la plantilla es corta y las opciones secundarias no existen. El Madrid es de los pocos grandes de Europa que trata de justificar tener a cuatro jugadores de la primera plantilla sin peso alguno en la misma; léase, Hazard, Mariano, Odriozola y Vallejo ¿Es esto sostenible pese a las heroicidades de la 21/22? La respuesta la está dando el Barça: no. Rotundamente, no. Carvajal, Benzema, Asensio, Kroos o el mismo Alaba dan avisos de que el equipo está menguando, y el Madrid puede colapsar. Dicho lo cual, a Florentino le piden movilización, porque los síntomas están ahí.