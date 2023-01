Giro de 180º de Ancelotti y Xavi: inédita innovación del Real Madrid

El Real Madrid y el FC Barcelona han repetido camino y hasta sensaciones en esta edición de la Supercopa de España, donde ambos han pasado a la final que se les exigía, pero los dos dando una imagen que los engorda de dudas; si cabe más en un Madrid que por momentos fue inferior al Valencia. No obstante, el Clásico del domingo va a ser diferente, primero por el tipo de partido que es, pero también por los protagonistas. Y es que Ancelotti y Xavi virarán totalmente en sus onces.

Por ahondar en las carencias que no han matado a blancos y culés, hay que resaltar que sendos gigantes pasaron en los penaltis, lo que habla a las claras de su momento dubitativo. Con todo, es el míster italiano quien se ve más empujado por las circunstancias a cambiar su equipo titular, ya que además de las bajas de Aurèlian Tchouameni y David Alaba, que ni siquiera viajaron a Arabía Saudí para la disputa de esta Supercopa hispana, se unen las de Eduardo Camavinga, con molestias serias en su rodilla, y Lucas Vázquez, lesionado, veremos si de larga duración. Además, está la duda, aunque exigua, de Éder Militao, que recibió un balonazo en la sien y salió conmocionado ante el cuadro ché: muy probablemente será titular.

Tampoco acertó Xavi con su equipo inicial ante el Betis. Él mismo afirmó que debió cambiar antes a Ansu Fati. Y es que, como decimos, su plan de partida también tuvo deslices que pretende corregir de cara a la final de este domingo (20.00, hora española), donde habrá un mínimo de dos cambios en el Barça que pueden convertirse en tres, dependiendo de Sergio Busquets. Koundé será lateral, no Sergi Roberto, y Raphinha puede dar entrada a Ansu Fati. Habrá que ver si Gavi cede su puesto a Busi o si el brasileño, que saldrá del 11, se permuta con el capitán, adelantando la posición de Pedri.

Enfrente, Carlo Ancelotti pretende sacar un once en el que cambiará los dos laterales, dejado Lucas y Nacho su puesto en favor de Carvajal y Mendy, además de parte de la medular, donde está la duda entre Ceballos y Rodrygo. Nos explicamos. Las ausencias de los dos jóvenes centrocampistas franceses obligan a Carletto a modificar su centro organizativo, donde Modric, Kroos y Valverde serán inamovibles, pero duda el míster en si reforzar este planteamiento con Dani Ceballos, lo que llevaría al charrúa a la izquierda, lo que, defensivamente, llevaría al Madrid a jugar con un 4-4-2, o si disparar el ataque con Vini, Benzema y Rodrygo, en un plan, este tridente, que no le funcionó ante el equipo de Gattuso. Otra opción sería apostar por Asensio, más capacitado para la asociación que el brasileño, pero sus minutos frente a los valencianistas no convencieron. Dicho lo cual, muy probablemente, Ceballos sea la sorpresa.