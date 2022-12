La continuidad de Simeone se complica: Xavi y Ancelotti, culpables

Ayer, 23 de diciembre de 2022, Diego Pablo Simeone cumplía 11 años como entrenador del Atlético de Madrid y ayer, al ‘Cholo’ se le complicó aún más su continuidad en el conjunto rojiblanco. Ayer, tuvo lugar el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y por primera vez desde que comenzase el torneo el 12 de noviembre y tras dos rondas disputadas, Real Madrid y FC Barcelona, además de Real Betis y Valencia (los equipos que disputarán la Supercopa de España) aparecieron en el sorteo y su salvación se ha puesto aún más difícil.

Tras caer eliminados de la Champions y la Europa League y haberse marchado al parón del Mundial de Qatar con LaLiga casi descartada, a treces puntos del líder, el FC Barcelona, y fuera de los cuatro primeros puestos, la Copa del Rey se ha convertido en el chaleco salvavidas del ‘Cholo’ Simeone para seguir un año más al frente del Atlético de Madrid, pero la aparición en el torneo del Real Madrid y el conjunto azulgrana lo ha complicado todo, ya que, con el equipo de Xavi Hernández fuera de la Liga de Campeones, la disputa del título copero se convierte en uno de los objetivos importantes de la temporada y los de Carlo Ancelotti ansían conseguir el triplete.

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen los rivales a los que tendrán que enfrentarse en los dieciseisavos de final. El equipo de Ancelotti se medirá al Cacereño de la 2ª RFEF, el conjunto de Xavi Hernández al Intercity de la 1ª RFEF y los chicos de Simeone al Real Oviedo de la Liga Smartbank. Tres rivales que, a priori, no deberían suponerle un gran problema a ninguno de los tres clubes, aunque, siempre puede haber lugar a las sorpresas como le ocurrió al conjunto blanco con el ‘Alcorconazo’ o a los colchoneros el año pasado con la UE Cornellá, pero eso no le puede suceder este curso a los del ‘Cholo’.

Como se ha dicho, la Copa del Rey se ha convertido en la bala en la recámara del técnico argentino. Si quiere salvar la temporada tendrá qué, por supuesto, quedar entre los cuatro primeros en liga, clasificarse para la Champions League y, además, luchar hasta el final por el título copero, un trofeo que no consiguen desde la temporada 2012-2023 cuando ganó 1-2 al Real Madrid en la final.

No será sencillo. Los rumores sobre un posible adiós de Simeone al final de temporada y la llegada de Luis Enrique cada día aumentan más. En enero se le marcharán varias piezas de ataque como Cunha, que firmará por el Wolverhampton, y João Félix, que ha pedido salir en invierno, y la confianza del club cada vez se debilita más. La Copa del Rey lo podría salvar todo, pero Carlo Ancelotti y Xavi Hernández ya han llegado a la competición y no se lo pondrán nada fácil.

El resto de emparejamientos de los dieciseisavos de final, que se disputarán entre el 3 y el 5 de enero, son los siguientes:

Espanyol vs Celta de Vigo

La Nucía vs Valencia

Cartagena vs Villarreal

Cacereño vs Real Madrid

AD Ceuta vs Elche

Sporting de Gijón vs Rayo Vallecano

Levante vs Getafe

Linares Deportivo vs Sevilla

UD Logroñés vs Real Sociedad

Pontevedra vs Mallorca

Oviedo vs Atlético de Madrid

Intercity vs Barcelona

Alavés vs Valladolid

Ibiza Islas Pitiusas vs Betis

Nástic vs Osasuna

Eldense vs Athletic