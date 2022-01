La petición de Ancelotti ha sido aceptada, Bale pierde su oportunidad

Va a comenzar una semana muy ajetreada e intensa en el Real Madrid. El conjunto blanco disputará el jueves 3 de febrero ante el Athletic Club de Bilbao el partido correspondiente a lo cuartos de final de la Copa del Rey. Inicialmente para dicho encuentro Carlo Ancelotti no iba a poder contar con 5 de sus jugadores titulares debido a sus compromisos con la selección: Vinicius Jr, Casemiro, Militao, Rodrygo y Valderde.

Brasil se encuentra inmersa desde la semana pasada en la última jornada de la fase de grupos clasificatoria para el próximo mundial, pero no se juega nada. La selección de Tite ya se encuentra clasificada como primera de grupo incluso sin jugar ninguno de los dos partidos. Por eso, el cuadro madridista intentó llegar a un acuerdo para que la Federación brasileña accediese a liberar a sus jugadores, pero no fue así. El caso de Valverde no tiene solución ya que los charrúas se juegan su participación en Catar 2022 en jornada final.

Finalmente, la ‘Canarinha’ llegó a un pacto con el Real Madrid para que sus jugadores pudiesen viajar el mismo día que se enfrentan a Paraguay, 2 de febrero, y no al siguiente, como es lo habitual e impediría que pudiesen llegar al encuentro copero. Así, Ancelotti podrá tener en la capital a sus jugadores 28 horas antes del encuentro. Pero además hoy se ha confirmado que Tite no alineará de inicio a las estrellas madridistas para poder darles el mayor descanso posible.

Esta buena noticia para el madridismo tiene un efecto negativo en otros jugadores de la plantilla, en este caso el más afectado por la vuelta a tiempo y descansados de los internacionales será Gareth Bale. Al fin el galés se ha recuperado totalmente de sus lesiones y ha entrado en la convocatoria del equipo para el partido del jueves. Todo parecía indicar que tendría minutos e incluso de inicio, pero la llegada de Vinicius Jr a tiempo impide esa posibilidad casi por completo.

El tridente de ataque del equipo de Ancelotti estará formado de inicio por Vinicius Jr, que además se espera que juegue los 90 minutos debido a su partido de sanción que le impedirá jugar en Granada, Jovic, Benzema está lesionado y Marco Asensio ya que Rodrygo si será titular con Brasil y sería toda una sorpresa que ‘Carletto’ pusiera a Hazard antes que al español.