El Real Madrid, PSG y FC Barcelona se llevan un disgusto con Sterling

El extremo del Manchester City Raheem Sterling ha reanudado las conversaciones con el club para realizar un nuevo contrato. Los ‘citizens’ están ansiosos por sentarse en la mesa con el jugador y alargar su vinculación antes de que el internacional inglés entre en su último año de contrato, tiene contrato hasta junio de 2023.

La temporada pasada no acabó del todo como deseaba Raheem Sterling. Desde la prensa inglesa se aseguraba que no era del todo feliz en Manchester e incluso se especuló con que no sería titular en la pasada Eurocopa. Parecía que su progresión se había estancado. Pero gracias a su buen papel en el torneo y a un comienzo de Premier League espectacular el extremo ha conseguido dar la vuelta por completo a la situación. Tal es así que incluso Ferrán Torres ha tenido que salir del club ante la falta de minutos.

A lo largo de todo el mercado de fichajes se ha especulado mucho acerca de una posible salida hacia el Real Madrid, PSG o Barcelona al final de temporada, ya que el año siguiente quedaría libre y el equipo ingles necesitaría hacer caja, pero Pep Guardiola ha manifestado en más de una ocasión sus deseos de que Sterling continue por muchos años más en el Etihad Stadium.

Aún así, la guerra entre los equipos por contratar a uno de los jugadores más talentosos de todo el panorama futbolístico no se va a detener por que el club vaya a sentarse a negociar con Khaldoon Al Mubarak. El FC. Barcelona necesita reforzar su plantilla con jugadores de renombre para no distanciarse de los grandes equipos europeos, y el PSG va a necesitar savia nueva tras la salida de Mbappé rumbo al Real Madrid. Por su parte en la entidad blanca están a la espera de ver que sucede con varios jugadores de su plantilla como Asensio, Hazard, Bale, Isco o Lucas Vázquez para poder reforzar las bandas del equipo de Ancelotti.

En la actual campaña el internacional inglés lleva anotados 9 goles en 27 partidos y fue nombrado jugador del mes de diciembre en la Premier League ayudando a que su equipo abriese una brecha significa de puntos en la parte superior de la tabla.