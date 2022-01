El Real Madrid y Ancelotti se quedan sin 5 jugadores, adiós a Vinicius

La FIFA concedió una fecha extra a la CONMENOL para disputar las últimas jornadas de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Con Brasil y Argentina como únicas clasificadas, restan por conocer quiénes serán las otras dos selecciones que las acompañarán y quién peleará por el último pasaje en la repesca intercontinental con Asia. Y estos encuentros inexplicablemente coincidirán con los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentará, entre otros, a Real Madrid y Athletic de Bilbao.

Para la disputa de dichos enfrentamientos Brasil ha convocado a Rodrygo Goes, Vinicius Jr, Militao y Casemiro; y Uruguay al ‘pajarito’ Fede Valverde. Es decir, las selecciones sudamericanas han llamado a 5 jugadores titulares del Real Madrid para los partidos que tendrán lugar la semana del 3 de febrero.

El caso de Fede Valverde no sorprende, su selección se está jugando el pase para el próximo mundial de fútbol y le necesita, por eso, los dirigentes del club blanco no han mediado palabra alguna acerca de la convocatoria del centrocampista. Lo que no se explican es la llamada por parte de Tite de 4 de sus piezas fundamentales para jugar un partido en el que Brasil no se juega absolutamente nada porque ya está clasificada y además como primera de grupo con una ventaja de 6 puntos sobre Argentina, la segunda clasificada.

Tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, Florentino Pérez solicitó a la Federación de Brasil que liberase a los internacionales para que pudiesen jugar el partido contra el Bilbao el próximo 3 de febrero en el Nuevo San Mamés teniendo en cuenta que el partido con la selección no tiene especial trascendencia. La sorpresa fue mayúscula cuando en los despachos de Valdebebas se enteraban de que Vinicius Jr, Militao, Casemiro y Rodrygo Goes no eran desconvocados y no podrían jugar la eliminatoria.

El enfado en el club blanco es mayúsculo y Carlo Ancelotti no ha dejado pasar la ocasión para mostrar su indignación al ser preguntado por el tema en rueda de prensa: “Qué tengo que decir? Hay un calendario que es un absoluto sinsentido. Obliga a los jugadores a hacer cosas que… Es inevitable que tiene que cambiar, ojalá despierten lo que lo hacen y hagan un calendario más justo”, explicó Carletto.