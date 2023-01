Lewandowski y Dembélé, advertidos: urgencia del Barça ante el Betis

El FC Barcelona será en estos momentos, muy probablemente, el equipo más en forma de España, lo es por plantilla -seguramente la más poderosa de LaLiga- pero también por resultados. Y eso, más su liderato en solitario en el torneo doméstico, le otorgan el cartel de favorito en la Supercopa de España, sin embargo Xavi Hernández, que se ha cansado de elogiar a su equipo durante estos días, advierte especialmente a sus estrellas, Robert Lewandowski y Ousmane Dembélé, de que no se ha hecho aún nada. Y no solo eso, un tropiezo hoy puede significar un paso en falso terrible.

Porque quizá la Supercopa no sea el trofeo más importante que tiene en juego el Barça, ni tampoco el Real Madrid (otra cosa es el Betis, que quiere redondear su Copa del Rey), pero es esa clase de título que, en pleno mes de enero, da tranquilidad. Primero porque supone asegurar no quedarse en blanco durante 2023 en cuanto a títulos se refiere, pero también porque ganarlo repercute en la moral, más si cabe al figurar que se ha conseguido frente al Real Madrid y, por extensión, el Real Betis, actual campeón copero y adversario esta noche de los blaugranas (20.00, hora española)

Y Xavi fija muy específicamente en sus dos estrellas parte de la responsabilidad en el partido y el torneo, básicamente porque son los dos grandes recursos ofensivos del equipo, esos que permiten al Barça liderar LaLiga y que en muchas ocasiones desbloquean los choques. El placo vuelve tras su sanción, que solo se hará efectiva en el Campeonato Nacional de Liga, y figura como peligro total para los béticos de Manuel Pellegrini con sus 13 dianas ligueras; el francés es un puñal por su banda, uno que lo mismo asiste que marca. Su nivel ahora es excepcional.

Con todo, la advertencia de Xavi, a las dos figuras culés en particular y a la plantilla en general, es pertinente, no en vano el Betis es el campeón de Copa, es cuarto en LaLiga y uno de los adversarios potenciales culés en la Europa League, pero sobre todo es un conjunto capaz de doblegar el buen momento blaugrana; y si lo consiguieran los sevillanos el golpe anímico y físico para el Barcelona sería terrible, más si finalmente el Madrid -que aunque no esté bien, está- ganara de nuevo el título el domingo. Y eso Xavi lo tiene presente.

Por todo ello, el Barça saldrá al campo con el cuchillo entre los dientes: se juega mucho más de lo que parece tras tanta sequía y no quieren bajarse de la nube a la que tanto les ha costado llegar.