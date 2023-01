Endrick y Bellingham no serán suficiente: 3 motivos para ser pesimista

Tal y como pasó con el Mundial de Rusia 2018, ante el Valencia, y antes incluso, hemos visto que Luka Modric está pagando los esfuerzos; es normal a sus 37 años. Por otro lado, Benzema ha vuelto a subir el nivel, pero ¿podrá seguir haciéndolo durante esta y al menos otra temporada más? ¿Y todavía una más? Con Toni Kroos sucede lo mismos y sin embargo la pregunta persiste en Madrid: ¿seguirá? Sus incógnitas se unen a otras tantas que hacen poco probable que al Madrid campeón de casi todo durante la temporada que viene le baste con Endrick y Jude Bellingham.

¿Llegarán? ¿Lo harán a tiempo?

Entiéndannos, son dos fichajes sensacionales: uno, la estrella más prometedora seguramente del fútbol mundial; la otra, una perla jovencísima ya pulida y madura para durar 10 o 15 años. Con el de Palmeiras ya en el bolsillo y tomada la pole position con el inglés, partamos de la base en nuestro argumento que los de Chamartín se aseguran sendos fichajes; pues bien, aun con ello, el Madrid tiene un serio problema.

No hay transición en las líneas clave

Tal y como os contamos hoy, lo tiene en el lateral derecho con un Dani Carvajal bajando desde hace un par de temporadas su nivel físico y de rendimiento, pero sobre todo sin recambio fiable: Odriozola, Lucas Vázquez, Nacho o Militao no cumplen por el costado. Luego están las dudas de los que se pueden ir en junio, que son muchas: Modric, Kroos, Benzema, Asensio, Ceballos, Nacho… De cara a la próxima campaña, Endrick no estará en la 23/24 (llegará a la capital de España en la 24/25), por lo que no cuenta como recurso de cara a la temporada que viene, y Camavinga no es que ni siquiera sea titular con Ancelotti, sino que, de hecho, el técnico todavía no sabe ni dónde es más efectivo (lo prueba de pivote fijo, de interior, de volante). Tchouameni, pese a su rendimiento actual, sí ha sido un acierto, pero escaso si el Madrid pierde a su núcleo duro en la medular. También hay defectos tácticos en base, en parte, a los jugadores de los que dispone Carletto (de Mariano, Hazard o Vallejo se puede esperar ya poco)

Es posible que Benzema nunca se lesione y Endrick llegue arrasando, lo que cumpliría a la perfección con la transición en ataque; también que Modric y Kroos no solo se queden esta y la siguiente campaña, sino que rindan a un nivel superlativo, algo poco probale; puede incluso que Camavinga encuentre su sitio junto a Tchouameni (lo cual es complicado porque no han cuajado juntos y si son titulares el croata y el alamán, se cae el ex del Rennes); que Carvajal recupere su mejor versión, como Alaba y Mendy, dos de los más flojos esta campaña… pero también es posible que una o varias de estas cosas no ocurran, que fallen.

¿Y si los veteranos fallan o se van? ¿Y la cantera?

Si falla el plan A, entonces el Madrid verá que no tiene un recambio de Benzema, posiblemente no tiene un extremo derecho (Rodrygo rinde mejor en otras parcelas), que varios de los que acaban contrato se vayan, que Modric y/o Kroos se apaguen o decidan dejarlo, que Carvajal siga lesionándose o bajando sus prestaciones y Lucas no pueda suplirlo, que Mendy y Alaba no se entiendan, que Bellingham no fiche por el Madrid, que hace años que no se atiende a la cantera ni suben jugadores de La Fábrica… Esta perspectiva activa una sensación: la plantilla, quitando sus puntos fuertes, que también son muy veteranos, está pendiente de hilos, hilos muy finos. Sin hablar de las carencias tácticas o de juego, el Real Madrid tiene deberes a corto plazo, al menos uno en la retaguardia (sin contar el lateral izquierdo), otro en la medular y uno más en la delantera.