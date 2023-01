Caos táctico de Ancelotti con señalado: el Madrid necesita un recambio

Hay varios problemas en el actual Real Madrid, gane o pierda; uno tiene que ver con Carlo Ancelotti, con su manera de afrontar los partidos y los elementos tácticos que tras temporada y media no ha corregido. El otro, además de no tener otro delantero centro, clama al cielo y obliga al Madrid a ir a por un recambio, a ir al mercado… al que no irá. Y es que la banda derecha, cuando falla Carvajal, que además no está bien, simplemente no posee un sustituto fiable, sino parches errantes.

Es verdad que al Madrid le faltaba el stopper de la medular, un Aurèlian Tchouameni lesionado muscularmente y que no ha ido con el equipo a Arabia Saudí, pero el defecto que Carletto no ha corregido ya venía desde la época de Casemiro y, lógicamente es más acuciado cuando el brasileño falta o, ahora que no está, cuando el francés no está disponible: el caos viene dado por su presión intermitente, escalonada y no regular en la que el bloque no bascula al unísono, como un solo cuerpo, sino de forma caótica, por lo que el rival encuentra fácil el espacio libre y la posibilidad de hacer daño a los blancos tras la salida de balón, que no suele ser complicada. Luego el Madrid tiene la épica, la calidad o la suficiencia para ir sacando los resultados, pero el defecto está ahí.

Ayer se vio este hecho ante el Valencia. Presionan unos, otros se quedan y los últimos ni lanzan esa presión ¿El resultado?, infinito espacio de medio campo adelante. Puede que luego Militao, Rüdiger, Courtois o el mismo desacierto del rival no consiga hacer prosperar las jugadas, pero esa facilidad no corregida por Carletto desangra al Madrid. La otra facilidad en su esquema es su bloque bajo y su escasa intensidad en altos tramos de la temporada y de los partidos: el Madrid aprieta cuando se ve apurado, no antes, y eso lleva a gestas como las vividas la temporada pasada, pero también a derrotas como la de Villarreal. Lo normal cuando se regalan tantos minutos de los 90 (y pico) es que llegue los segundo. Ayer el Valencia se aprovechó de ambas y fue superior durante muchísimos minutos, y no es un hecho aislado.



Lucas no es lateral

Echarle la culpa a Lucas Vázquez de sus defectos como lateral derecho -el gol del equipo ché vino dado por ello- es casi una injusticia, porque no es carrilero, pero es un hecho que carece de las condiciones para serlo lo que lleva al Madrid a la necesidad de reforzarse, ya que Dani Carvajal, que no está en un buen momento, si falla crea un drama, un cisma que ni Nacho ni Lucas pueden resolver. El fichaje de un lateral o buscar este en la cantera es ya un asunto de estado. Puede que no, pero entonces esa parcela seguirá debilitando al Madrid.