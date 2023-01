Lewandowski y Dembélé, como Griezmann: inesperado revés copero

Es verdad que el Barcelona y el Atlético de Madrid poseen -en el caso de los colchoneros, al menos en los últimos enfrentamientos- alentadores resultados históricos con sus dos adversarios en los cuartos de final de la Copa del Rey, pero tal y como estban ambos equipos en estos momentos de la temporada, no ocultan que no les gustan los rivales. Lewandowski y Dembélé tendrán que volver a guiar, como Griezmann, a su equipo para estar en semifinales: una tarea que será complicada.

Y no solo guiar, se esperan dificultades importantes para azulgranas y colchoneros. Evidentemente el Barça es absolutamente favorito ante su rival, la Real Sociedad, sin embargo ni es un equipo sencillo el cuadro vasco ni lo ha sido habitualmente para el Barça en particular, aunque en la Copa del Rey siempre hayan pasado los blaugranas. Los de Imanol Alguacil viajarán al Camp Nou el próximo miércoles día 25 con la intención de dar la campanada.

Y advertimos del rival porque el Barça, que va en línea ascendente, pensaba llegar más tranquilo al duelo ante el United, con Getafe y Girona como adversarios ligueros, y ahora les visita un equipo que está a tres puntos del Real Madrid en LaLiga y que, entre otras cosas, lleva cuatro victorias consecutivas en la competición doméstica y fue capaz de ganar en Old Trafford (0-1). Y no solo eso, el futbol de la Real y el hecho de que hayan recuperado a su estrella, Mikel Oyarzabal, hacen presagiar un duro contratiempo en can Barça. Partidazo.

Y qué decir del Atlético de Madrid, que en pleno mar de dudas visitará el Santiago Bernabéu (día 25), con los blancos en recuperación tras el golpe anímico de su remontada en el Estadio de la Cerámica. Hablábamos del último precedente histórico, en la 2014/15, en el derbi madrileño y de cómo los atléticos se llevaron la eliminatoria (4-2 en el global). Pero ese hito no vale demasiado hoy, ya que las cosas han cambiado mucho y más durante estas dos últimas temporadas. El carácter de visitante y la dinámica colchonera hacen temer lo peor a un conjunto de Antoine Griezmann al que solo le queda la competición del KO, tras caer eliminados de forma simultánea de la Champions League y la Europa League y estar a 13 puntos del líder en la liga, el Barcelona.

Valencia-Athletic y Osasuna-Sevilla completan el cuadro; todos los partidos, el mismo día.