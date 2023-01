A lágrima viva en el Valdebebas: Lopetegui quiere poner fin a 13 años

El Real Madrid está pasando de puntillas por las renovaciones que tiene pendiente, donde quizá algunas no le interesen y por las otras, seguro, esperan por la decisión de sus grandes jugadores. Y nada es seguro en este asunto. Ni Kroos, ni Modric ni Benzema han dicho que vayan a continuar, ni siquiera que el club quiera que lo hagan. Todo son suposiciones. Tampoco el club ha manifestado su deseo de que Ceballos, Asensio y Nacho sigan, solo Mariano Díaz aúna opiniones: debe salir. Pero Julen Lopetegui no quiere al hispano-dominicano en el Wolverhampton, sino a una leyenda con 13 años a sus espaldas vestido de blanco.

Indican desde Inglaterra que el entrenador español de los wolves, que lo tuvo en sus filas, está insistiendo para llevarse a Nacho a su proyecto en Inglaterra, y lo quiere por varios motivos. Sabe del perfil bajo que adopta el canterano, juegue o no, esté siendo residual en su presencia sobre el terreno de juego o siendo absolutamente determinante. Y eso suma, vaya que sí. Lopetegui sabe que es un jugador de club y que por primera vez tiene ante sí la oportunidad de ser cabeza de ratón fuera de Valdebebas.

Acaba contrato en junio el canterano y aunque el Madrid sí ha mostrado un somero interés por extender su vinculación una temporada, Lopetegui espera ofrecerle mucho más: un contrato de larga estancia, plena seguridad de que jugará mucho y será importante y la opción, siempre atractiva, de jugar en la Premier League en un equipo pujante, como parece empiezan a ser los lobos del míster vasco.

De Nacho no sabemos nada. No conocemos qué opina de la oferta de los wolves o de su renovación con el Madrid, de si quiere romper su vinculación con la casa blanca tras 13 años en el primer equipo o si desea mantenerse todo lo posible, hasta colgar las botas, en el Real Madrid. Lo que sí está claro es que Nacho, como siempre ha hecho, es un seguro de vida. Tal vez no sea el mejor central y lateral del planeta, pero desde luego está entre los más regulares del más alto nivel. Lo que hace, lo hace bien. Cumple siempre. Y eso es oro puro para Lopetegui.