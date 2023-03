Ultimátum de Xavi y Carletto en el Bernabéu a 4 cracks que dejarían mucho dinero con su adiós

Carlo Ancelotti y Xavi Hernández se ven las caras por tercera vez esta temporada y el encuentro que tendrá lugar esta noche en el Santiago Bernabéu conlleva un ultimátum para cuatro futbolistas que han generado muchas dudas durante los últimos meses y los cuales podrían perder mucho peso en el equipo en el tramo que resta de campaña e incluso sentenciar sus opciones de seguir en el equipo la próxima temporada.

Aunque el puesto de los dos futbolistas del Real Madrid, sobre el papel, no corre peligro, sí su importancia en los planes de un 'Carletto' que, ya habiendo descubierto en su propia plantilla alternativas de lujo para subsanar su bajo rendimiento, no dudará en relegarles a un rol secundario de forma indefinida si su papel en El Clásico no cumple con las expectativas

Dani Carvajal

El lateral derecho de 31 años es, junto a Marco Asensio, el jugador más criticado del Real Madrid en los últimos meses, pero, a diferencia del mallorquín, el defensa ha sido titular de forma sistemática cuando las lesiones le han respetado. No obstante, la irrupción de Nacho en el sector derecho provoca que Carvajal tenga un ultimátum inesperado ante el Barça para afianzarse en dicha demarcación y diluir las dudas que le rodean.

Aurélien Tchouameni

El centrocampista galo llegó el verano pasado a Chamartín y, tras deslumbrar en sus primeras apariciones con el equipo, ha perdido mucho peso en los planes técnico italiano hasta tal punto de que Eduardo Camavinga y Dani Ceballos ya ponen en jaque su titularidad en el ‘11’ de gala: hoy el francés se juega mucho a nivel personal.

Ferran Torres

Ya mirando al lado culé, Xavi apostará por Ferran para ocupar uno de los puestos de la línea ofensiva. El internacional español apenas ha contado con protagonismo esta temporada, pero en la Copa del Rey está siendo indiscutible para el técncio y ante los blancos tienen una prueba de fuego definitiva para convencer al entrenador catalán: si su actuación es decepcionante, su salida en verano será cuestión de tiempo.

Eric García

Más de lo mismo que Ferran. A diferencia de los mencionados Carvajal y Tchouameni, el puesto de los dos futbolistas del Barça en la plantilla 23/24 pende de un hilo, a pesar de tener contrato en vigor, y el central catalán tiene esta noche una de sus últimas oportunidades para demostrar que sí puede ser útil para el proyecto liderado por Xavi.