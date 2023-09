Alivio en el Real Madrid con su estrella: Jude Bellingham evita problemas mientras Harry Kane brilla

Jude Bellingham tenía todas las miradas sobre él en el partido entre Ucrania e Inglaterra (1-1) de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. El centrocampista del Real Madrid no jugó bien y fue sustituido en la segunda mitad.

El empate para la selección inglesa no es malo porque ya había hecho bien los deberes en los duelos anteriores. Ha conseguido trece puntos de los quince que ha disputado. Es primera de grupo con seis de ventaja sobre el combinado ucraniano, aunque este ha disputado un partido menos. Italia, también en este grupo, tiene cuatro puntos después de su empate contra Macedonia del Norte, pero le quedan por jugar dos encuentros para igualar los cinco de los británicos.

Como en cada parón de selecciones, los clubes están más pendientes de que sus jugadores no se lesionen, que del nivel que puedan mostrar. Por eso, la mejor noticia posible para el Real Madrid y Carlo Ancelotti es que sus internacionales vuelvan sin problemas físicos destacados de los partidos con sus países. Y aunque Jude Bellingham fue el primer cambio de su equipo, se trató de una decisión puramente deportiva por parte de su seleccionador, Gareth Southgate, que decidió quitarle en el minuto 65 del partido, cuando el resultado era de 1-1 en el marcador.

El futbolista blanco fue el centrocampista más adelantado de su selección. Tener por detrás a Declan Rice y Henderson le daba la posibilidad de llegar al área y mostrar la capacidad goleadora que está exhibiendo en La Liga. El ex del Borussia Dortmund ha marcado en todos sus encuentros en el campeonato español y ahora mismo en el máximo goleador con cinco tantos. Un impacto increíble que nadie esperaba pese a conocer la calidad del jugador.

Debate con el seleccionador

Bellingham no completó un buen partido. Apenas pudo aparecer cerca del área de Ucrania y no generó peligro. Tampoco le ayudó la falta habitual de velocidad con el balón de su selección, más acostumbrada a ganar a base de chispazos de calidad que con una gran actuación colectiva, algo que sigue generando debate en Inglaterra. La selección británica tiene una generación de enormes futbolistas, y de momento, no ha podido aprovecharlo para conseguir algún título, aunque estuvo muy cerca en la Eurocopa 2021 que tuvo su país como sede principal. Los de Southgate consiguieron el empate con un pase por encima de la defensa de Harry Kane para Kyle Walker. El delantero del Bayern se convirtió en Toni Kroos para poner una asistencia de lujo al lateral del Manchester City. Zinchenko había adelantado a los locales en el minuto 26 de la primera parte.