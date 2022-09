Bombazo CR7: adiós al United, nuevo club y hay fecha para su retirada

Por primera vez en mucho tiempo, la situación deportiva que atraviesa Cristiano Ronaldo es sumamente complicada: no está disputando la presente edición de la Champions League, competición donde es el máximo goleador histórico, y, para colmo de males, no está siendo titular en el Manchester United. El futbolista, ya con 37 años, parece haber perdido ese toque diferencial que le ha permitido situarse como uno de los mejores de este deporte y ahora está viendo cómo su peso en los red revils ha caído en picado.

Erik ten Hag no le está brindando apenas protagonismo, a pesar de que sus compañeros tampoco están firmando unos números brillantes, y, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, todo parecía encaminado para que este evento fuera el último de CR7 con su selección, pero ni mucho menos sucederá así.

Y es que, en un evento en su país natal celebrado en el día de ayer, el jugador protagonizó el que quizá sea el último gran bombazo de su carrera deportiva: quiere disputar la Eurocopa de 2024 con Portugal. Cabe mencionar que, a pesar de que Cristiano ha perdido mucho peso en Manchester, su importancia en la selección sigue siendo mayúscula, pero en dicha cita el jugador ya tendría 40 años y por ello se antojaba utópico que pudiera disputar el torneo.

Pero claro, esta declaración de intenciones del todavía futbolista del United no es la única conclusión que puede extraerse. Su deseo de disputar la próxima Eurocopa obliga al luso a seguir compitiendo y por ello su destino parece claro: dejará Old Trafford el próximo verano, momento en el que finalizará su contrato, no renovará y aceptará alguna de las ofertas que ha recibido en los últimos tiempos. Es cierto que en las mejores ligas europeas CR7 apenas ha contado con pretendientes llamativos y, salvo el Sporting de Portugal, se prevé complicado que pueda llamar la atención de alguno de ellos. No obstante, la otra opción atractiva que tiene el ariete en su horizonte reside en el Inter de Miami, club que milita en la MLS y que viene dejando entrever su deseo de contar con el crack tras su salida del United.

Es más, si el atacante finalmente logra su objetivo y es convocado para la Eurocopa de Alemania en 2024, conforme finalice el campeonato su idea también es clara: retirarse de forma definitiva.