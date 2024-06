Davies interrumpe a Francia, traspaso récord: el ex del Real Madrid y socio de Camavinga, por 80M

Durante gran parte de la temporada las críticas han arreciado en Múnich contra una de sus estrellas, un Alphonso Davies al que se ha visto por muchos momentos desconectado de su mejor versión y nivel y eso ha molestado y mucho en el Bayern, toda vez que el jugador acaba contrato en 2025 y coquetea sin parar con Madrid y Chelsea. Es más, el equipo alemán ya le ha encontrado sustituto, aunque no le va a resultar barato lograrlo.

Una transferencia acorde a tamaña pérdida

Que Davies esté jugando a dos bandas mientras rechaza las ofertas de renovación de su propio club es algo que en Múnich no se acepta, hasta el punto de que el jugador americano tiene un pie fuera del equipo bávaro, pese a que no se sabe dónde ni cómo saldrá ya que el Madrid parece haber perdido el interés. Sea como fuere, es por eso que en el Allianz han elegido al sustituto ideal del jugador canadiense: la estrella del AC Milan.

Para el conjunto rossoneri los problemas del Bayern con su jugador no le importan lo más mínimo a la hora de ponerle precio al pretendido por los alemanes en su plantilla, que no es nada menos que el ex del Real Madrid, Theo Hernández. Según L’Equipe, el conjunto italiano fija en 80 millones de euros el traspaso, una cantidad enorme para un jugador que en San Siro es clave. Al respecto, tal y como afirma el medio francés, el club italiano está por la labor de aceptar, pero solo bajo esa cantidad.

Jugador por jugador

Recordemos que Theo es junto a Ferland Mendy uno de los dos laterales izuqierdos que ha convocado Didier Deschamps con Francia para la disputa de la Eurocopa de Alemania que arranca en este mes de junio y que la competencia del jugador del Madrid es también socio en les bleus de Camavinga y Tchouameni, además de Mbappé. Asimismo, Theo es considerado uno de los mejores laterales ofensivos del planeta, junto a precisamente Davies, y ambos, curiosamente, tiene vinculación con el equipo de Chamartín, uno porque estuvo en el club blanco; el otro, el díscolo lateral del Bayern, por interesar al club blanco. Tras el asunto Mbappé, la convocatoria de Francia sufre otra posible interrupción galáctica.