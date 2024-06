Florentino inicia el lunes con la bomba, Mbappé aparca Francia por Madrid: salario, fecha y truco

Kylian Mbappé no solo es un maestro del regate, de la pausa previa al gol, también maneja los tiempos públicos como pocos. Él ha querido siempre jugar en el Real Madrid y ha tenido el suficiente aplomo de hacerlo justo cuando le convenía a su carrera, dejando en la estacada varias veces al club blanco y lo que es más importante, consiguiendo que el Madrid no le cerrara la puerta al que hasta el momento era el crack del Paris Saint-Germain. Pero todo eso se acabó, Mbappé ya tiene todo listo para vestir de blanco.

Es atípico este final de temporada tanto para el Real Madrid como para el delantero de les bleus, básicamente porque las dos partes han de hacer frente a un verano clave para toda estrella que se precie, como es una época estival con Eurocopa mediante, pero además el acuerdo entre las partes se da justo cuando el Madrid ha ganado casi todo (solo cedió en la Copa del Rey) y el genio de Bondy se va de París y sus monstruosos proyectos sin una Champions League; a diferencia de CR7, ídolo de Mbappé, este último llega a Madrid con la necesidad no de construir un equipo campeón, sino de sumar en la excelencia en LaLiga y la Champions. No será fácil.

Pero vayamos al asunto clave, el contrato, la firma, la llegada del francés al conjunto de Chamartín y el momento de verlo vestido de blanco. Vaya por delante que eso ya está cerrado, Mbappé será jugador del Real Madrid para la temporada 24/25. Dicho lo cual, esta no es una presentación cualquiera, y merece sus tiempos.

Estos los marca la Eurocopa, a un paso de arrancar, siendo una fecha grabada en rojo por el jugador. Eso impide su presentación tal y como la desea el Madrid, que es al estilo Cristiano Ronaldo, llenando el Bernabéu, con cientos de medios acreditados y acaparando todos los focos del mundo. Por eso el Madrid anunciará su fichaje esta semana, pero, más que probablemente, aplazará su presentación al mes de julio, una vez el trámite del torneo de selecciones venza.

