De la Fuente cambia a España, el OK más duro contra Luis Enrique y Sergio Ramos lo aplaude

Venimos hablando, referente a la Selección Española, como no puede ser de otra forma, del estado de forma de Sergio Ramos y de la posibilidad, real, de que sea una de las novedades en la próxima convocatoria de España para la disputa de partidos oficiales, que tendrá lugar en marzo (día 25 frente a Noruega), pero no es el único clásico del combinado nacional al que sopesa seriamente de regreso Luis de la Fuente: antes incluso que el central, el nuevo seleccionador ha fijado sus ojos en un regreso que puede ser de lo más doloroso para Luis Enrique.

Pero se lo merece, al menos está demostrando ser uno de los mejores del mundo en su puesto. Lo es en sueldo, ya que no hay otro portero en el planeta que cobre más que David de Gea, guardameta del Manchester United y, ahora, tras temporadas dubitativo -a decir verdad, como su equipo- ha vuelto la mejor versión del cancerbero, esa que no pasa desapercibida para De la Fuente.

Ante el Leicester City, en Old Trafford (3-0), ayer, se habló mucho del goleador de los red devils, Marcus Rashford; y no es para menos, está a un nivel sensacional, pero para De la Fuente y para muchos otros analistas no ha pasado desapercibida también la actuación de De Gea, con al menos dos intervenciones de muchísimo nivel que salvaron los tres puntos de su equipo. Y esto viene de lejos, para ser precisos desde que arrancó la temporada.

Así las cosas, la configuración de la portería, su competencia, puede cambiar por completo de cara a los partidos clasificatorios para la Eurocopa de Alemania de 2024, con De Gea luchándole de nuevo la titularidad a Unai Simón, y no solo eso, también con Kepa Arrizabalaga, guardameta del Chelsea, haciendo lo propio. Dos de los mejores de la mejor liga, la Premier League, están haciendo las cosas bien

Tengan en cuenta que estos regresos serían funestos para Luis Enrique, que se las tuvo con el meta de los diablos rojos al que vetó en la Selección, y también con el portero blue, al que, de pronto, sacrificó. Así, Simón vivió tranquilo, sin sombras perturbadoras tras de sí, pero eso se ha acabado porque dos porteros de primerísimo nivel se suman a la pugna por la titularidad de España, y lo harán con Luis de la Fuente. Y esto tiene su eco en otras piezas probables. Para jugadores defenestrados por Lucho como Sergio Ramos o Iago Aspas, que siempre han perseguido la meritocracia como condición para ir con La Roja, esta posibilidad es aplaudida. Al fin y al cabo, sin van los mejores, no hay objeción.