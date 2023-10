De la Fuente descarga su ira en Noruega y afecta al Barça: decepción en La Roja y venta de Laporta

Luis de la Fuente tiene muchos motivos para sonreír tras la victoria cosechada por La Roja ante Noruega en un encuentro desequilibrado por un solitario gol de Gavi. Con este triunfo el equipo nacional ha logrado oficializar su presencia en la próxima Eurocopa de Alemania, siendo una de las primeras en sellar su clasificación para el torneo, pero no todas las conclusiones extraídas del encuentro ante el combinado liderado por Haaland y Odegaard fueron positivas.

Mirando a la actuación de algunos futbolistas, Ansu Fati tiene más que razones para sopesar que no volverá a recibir la llamada de Luis de la Fuente en compromisos venideros. Si bien los méritos del jugador de 20 años para ir convocado con la Selección no han sido excesivamente ensalzables en el Brighton Hove Albion ya que Ansu únicamente ha registrado un gol desde que comenzó el curso, pero el técnico riojano decidió apostar por el canterano del Barça como titular ante Noruega y sus prestaciones no pudieron ser más reprochables: 0 disparos realizados, 0 centros con aciertos, 0 pases clave, 0 regates completados, 0 faltas provocadas, 0 recuperaciones, solo un duelo de 6 ganados y 7 pérdidas de balón.

Todo ello condujo a Luis de la Fuente a dejar en el vestuario a Ansu en el descanso para dar entrada a Mikel Oyarzabal, un futbolista que sí cuajó una actuación admirable y que ha mermado mucho las opciones de que el barcelonés regrese a La Roja en los próximos compromisos del equipo.

Consecuencias fatales en 2024

Con eso y más, que Ansu Fati protagonizara una nueva decepción ante Luis de la Fuente es algo que en Barcelona no dejarán pasar ya que, si su discreto rendimiento en Brighton estaba convenciendo cada vez más a Joan Laporta para negociar su venta definitiva en 2024, fracasos como este solo alimentarán esa predisposición del presidente catalán a deshacerse del futbolista.

El plano internacional era la esperanza del joven atacante para resarcirse por su cuestionando comienzo de campaña y empezar a dejar claro que puede ser muy importante en el proyecto culé, pero sus intervenciones con La Roja en este parón ni mucho menos contribuirán a ello, sino a que Joan Laporta termine por finiquitar su estancia en el club blaugrana en 2024.