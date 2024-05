De la Fuente mira al Barça y la Eurocopa por Pedri: Gavi e Isco, sí, pero el tapado es un terremoto

El Barça esta temporada ha tenido muchos problemas y solo unos cuantos, que no pocos, han sido deportivos. Nosotros vamos a focalizar en estos, que son los más objetivamente analizables. En base a ellos, no sirve de nada lamentarse sobre lo que pudo ser y no fue, pero sí se puede hacer una proyección en base a una lesión que ha hecho muchísimo daño al Barça, más incluso que las ausencias recurrentes de Pedri, y este asunto, capital en can Barça, lo es también para Luis de la Fuente y España de cara a la Eurocopa.

La versión objetiva de cara a Alemania

Vayamos por tanto de ese esbozo culé a la raíz del problema que se resume en tres nombres propios que mira de cerca la actualidad de La Roja. Uno, el de Gavi, que no estará en el tramo final de campaña del Barça ni por supuesto en la cita veraniega de la Selección, pero ha sido determinante. El jovencísimo futbolista de La Masia, además de calidad es energía, trabajo y carácter, es decir, tres elementos que el Barça ha echado en falta en momentos llave de la temporada. Y también España últimamente, donde ha dejado dudas ante Colombia y Brasil, tanto en magia como en espíritu.

Y de ahí pasamos a Pedri, que sí puede estar en la lista de Luis de la Fuente, pero que desde luego no merece estar. Está claro que con el canario el Barça y España beben del pasado, de lo que sabemos que es capaz de hacer… pero si está bien, y ahora está a años luz de estarlo. Van a ser clave, por tanto, sus últimos minutos con el FC Barcelona antes de la llamada, tanto a nivel técnico como físico, que es lo que más titubeos genera.

Y es que Pedri no lleva una campaña siendo un fantasma que aparece y desaparece en Barça y España, sino dos. Y eso preocupa. Por eso Luis de la Fuente miraba antes de su lesión hacia Isco como la pieza intermedia entre los dos jugadores del Barça que pueden quedarse fuera, esa magia y calidad unidas en los últimos metros del ataque, ese jugador diferencial que aporta en la creación y la deconstrucción… Y además está el hecho de que nadie se lo ha ganado más que el jugador del Betis, el cual ya le metía en un lío al seleccionador si no le llamaba, porque lo merecía más que Pedri. Mucho más. Pero, claro, Pedri es Pedri. Y, sin embargo, ¿y si el tinerfeño se lesiona?, ¿y si vuelve a ser el jugador infructuoso de los últimos tiempos? Y lo que es más importante, ¿y si sucede todo eso y aún así lo elige y deja fuera a un jugador como Isco? ¿Se lo puede permitir España?

Con todo, Con Isco fuera de juego por su fractura diafisaria en el peroné izquierdo, la otra opción es Fermín, que ayer marcó dos tantos ante el Almería y sin ruido está ahí, mereciéndoselo.