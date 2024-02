De la Fuente tacha a Morata del duelo ante James y Vinicius; su recambio jugó con CR7 y Di María

Álvaro Morata no va a estar presente en los próximos compromisos del Atlético de Madrid y veremos si no está ausente en algunos más, lo que en el primer caso puede implicar los choques de la Selección Española de Fútbol, que como pronto tiene dos citas en marzo ante la Colombia de James Rodríguez, el día 22, y la Brasil de Vinicius Júnior, el día 26. Por eso Luis de la Fuente mira un recambio que suele convencerle y ahora gana enteros como referente, en el once, uno ligado al Real Madrid y que vive una segunda juventud pese a que ya jugó con CR7 y Di María en 2010.

El nueve titular, KO

“Esperemos que sea lo menos posible, que no sea nada importante”, decía el Cholo Simeone al término del partido y visiblemente preocupado por su mejor goleador, un Álvaro Morata que, con 19 tantos, está por delante en acierto incluso de Antoine Griezmann. Lo cierto es que las primeras exploraciones apuntan a esquince de ligamento lateral interno de su rodilla derecha, pero eso, como poco, implicaría una baja de un mes, lo que le haría llegar justo a los compromisos de España ante Colombia y Brasil del mes de marzo.

El recambio, claro

Si nos fijamos, pues, en la última convocatoria de España veremos que las lesiones favorecen a Joselu, el cual junto a Lamine Yamal y Nico Williams (más o menos ya recuperado) son los únicos sanos de aquella cita (Ferran, Oyarzabal y Morata están fuera) el veterano jugador del Real Madrid que suele actuar como revulsivo en su equipo pero al que con eso le vale para proponerse como nueve titular de España, lo cual es todo un éxito teniendo en cuenta que el canterano ya estaba en el Real Madrid desde la campaña 2010, donde entre otros, compartía vestuario con Cristiano Ronaldo o Ángel Di María.

Quizá no este teniendo pleno de minutos y no sea el referente en el cuadro merengue, sin embargo, todo lo que sea ver caer a Morata coloca al canterano blanco en disposición de atacar la titularidad de La Roja. Y quien se lo iba a decir, tras su paso sin pena ni gloria por el conjunto blanco desde 2010 a 2012, donde futbolistas como CR7, Di María o Benzema le cerraban el paso, ha vuelto para ser importante en el Bernabéu y con eso le vale para ser el recambio perfecto de Morata; uno que apunta a la Eurocopa y sobre todo a estar en el once ante James y Vini.