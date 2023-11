De la Fuente va a enfurecer a España: no solo Isco y Ramos, cruces en Madrid y Barça; 8 ases, fuera

La Selección Española de Fútbol tiene dos partidos oficiales con claro sabor a amistoso por el nivel de sus contendientes, sin embargo, no lo son para los convocados y los ausentes, donde el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha dejado importantes mensajes y avisos a muchos nombres que parecían con un puesto asegurado y que, por el contrario, están cerca de quedarse fuera de la cita de citas de este año: la Eurocopa de 2024.

De Luis Enrique a hoy

Si hacemos una comparación entre los jugadores que fueron a la última gran cita a nivel internacional, el Mundial (la Nations League en su final four reunía únicamente a cuatro equipos), jugadores como Pablo Sarabia, Carlos Soler, Robert Sánchez, Koke, Azpilicueta, Eric García, Guillamón y por supuesto Jordi Alba y Busquets se han cañido de la lista, teniendo además en todos estos casos casi imposible ser elegido para verano.

Muchas dudas

De esa misma lista hay otros que lo tienen complicado para ir como son Ansu Fati, Pau Torres o Marco Asensio, mientras que otros tantos que estuvieron han sentido su actual ausencia como un serio aviso, al fin y al cabo, no queda tanto para la cita. Pedri, Alejandro Balde, Dani Olmo, Kepa Arrizabalaga o Laporte no estarán ante Chipre y Georgia y no todos tienen al cien por cien su asiento reservado; es más, solo el canario y el jugador del Leipzig poseen esa seguridad.

Así las cosas, además de quedar patente que Isco Alarcón y sobre todo Sergio Ramos no entran en los planes del míster, jugadores como Balde, Ansu Fati, Marco Asensio o Aymeric Laporte deberían estar preocupados: en la actual lista hay importantes novedades jóvenes, de esas que tanto gustan al míster y muchas de ellas son importantes en sus equipos, como es el caso de Riquelme, Remiro o Alejandro Grimaldo, y con eso quizá les de para dar más de un susto a estrellas, por ejemplo a algunas de Madrid o Barça.