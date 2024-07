No era un rumor, Mbappé, Joselu y Valverde confirman el peligro para Rodrygo Goes ¿Y ahora qué?

En la temporada pasada (23/24) todo salió a pedir de boca en un Real Madrid donde la competencia -como siempre, feroz- era relativamente llevadera, con roles más o menos asegurados, pero en esta campaña que está por empezar, la 24/25, la cosa cambia, lo hace porque llega Kylian Mbappé, no solo un titular de facto, sino una estrella mundial (quizá, la mayor); también aparece Endrick y a todo ello hay que sumar a Brahim, Arda Güler y lo ya confirmado, Bellingham y Vinicius; por ello hay malas noticias para Rodrygo Goes.

Un favorito, sí, pero sin credenciales

La Copa América, donde Brasil ha quedado eliminada ante la Uruguay de Fede Valverde, ha venido a confirmar que Rodrygo es muchas cosas, pero no una referencia en el gol y eso, con todos los antecedentes antes expuestos es un hándicap para al sudamericano de cara a su rol en el Real Madrid de esta nueva temporada. Por ejemplo, como sucedió con el club blanco, aunque en mayor medida en Brasil, el delantero no ha aportado los goles que su equipo necesitaba en la Copa América y eso es un hecho.

En el Madrid, Rodrygo jugó muchísimo más que Joselu, Brahim y Arda Güler y porcentualmente marcó mucho menos. Y esto no solo es anecdótico entre sus múltiples virtudes, sino que esta vez esa falta de efectividad le va a pasar factura. Además, no es cosa del ecosistema blanco, ya que de los cuatro partidos disputados con la canarinha en el torneo continental no ha marcado un solo gol, y eso que ha jugado más que futbolistas como Vini Jr. o Savio. Es decir, es un futbolista fantástico, pero empieza a flaquear por las cifras exigibles a un referente de equipos top, como son los merengues y la pentacampeona.

Dicho de otra forma, en Brasil las críticas han arreciado ante su pronta eliminación, consumada ante los charrúas, ello tras una Copa del Mundo de 2022 decepcionante y una Copa América deslucida, pero es que en el Madrid, con Mbappé y Endrick sumados a la ecuación, el margen es más que mínimo para el 10 de la auriverde. De hecho, probablemente pierda la titularidad en el Bernabéu y si desde el banquillo, con menos minutos, no aporta los números que le han venido faltando, será carne de mercado. Seguro.