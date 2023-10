Frenkie de Jong y Memphis Depay se temen lo peor, situación límite con Koeman mientras Xavi sonríe

Grecia y Holanda (20:45, hora española) se enfrentan en un encuentro muy importante para la clasificación a la Eurocopa 2024. La selección de Ronald Koeman se ha quedado prácticamente sin margen y debe sumar si no quiere complicarse y depender de posibles desempates.

La doble subcampeona del Mundo ya se perdió dos grandes torneos consecutivos entre 2016 y 2018, y después de superar una situación muy complicada y sin precedentes en su historia, no quieren volver a pasar por una decepción tan importante. Las lesiones de Frenkie de Jong y Memphis Depay han supuesto un golpe importante para esta ventana de selecciones en la que tienen sus dos partidos más difíciles. El primero terminó en derrota por 1-2 contra Francia con doblete de Mbappé, y el siguiente es clave.

El jugador del FC Barcelona es actualmente el mejor de su selección, ya que Van Dijk no ha vuelto a ser el mismo desde su grave lesión. El centrocampista no tiene un sustituto de un nivel parecido, por lo que el problema para el entrenador es grave. Ni De Roon ni Veerman pueden llenar el hueco que ha dejado el ex del Ajax con unos problemas físicos que ponen en duda que pueda estar en el primer partido de la temporada contra el Real Madrid.

Bajo las órdenes del antiguo míster del Barça, hemos visto al mejor Memphis Depay de su carrera. Llegó a ser el líder de un combinado nacional que se clasificó a la final de la primera edición de la Nations League y llegaba muy bien a la Eurocopa que se iba a celebrar en 2020, algo que impidió la pandemia.

Un verano sin desgaste

Si Holanda no suma ningún punto en el partido de hoy, Grecia se quedaría con una ventaja de seis puntos y un partido más disputado. El combinado de Frenkie de Jong tendría dos encuentros sencillos para intentar darle la vuelta a la situación, ya que entre la República de Irlanda y Gibraltar solo han sumado tres puntos, pero necesitaría que el combinado heleno perdiese frente a Francia, ya clasificada, en la última jornada. Una combinación de resultados posible, pero que le haría no depender de sí misma. En caso de que el objetivo de estar en el próximo gran torneo continental no se logre, el principal beneficiado sería el FC Barcelona y Xavi, que tendrían a uno de sus cracks descansando durante todo el verano.