Gavi, Carvajal, Pedri y 7 intocables para De la Fuente en España: posible criba con 17 afectados

Luis de la Fuente hizo oficial el pasado viernes su primera lista como seleccionador del combinado nacional español y las novedades en esta convocatoria han sido múltiples en relación a las apuestas de Luis Enrique durante la estancia del entrenador asturiano al frente de ‘La Roja’.

Eso sí, esta cadena de sorpresas, como resulta evidente, no tiene garantizada su continuidad en los planes del seleccionador y de ahí que los dos encuentros que tendrá que disputar España ante Noruega y Escocia con la clasificación para la Eurocopa de 2024 en juego tiene especial trascendencia para todos ellos. Solo hay ocho integrantes en dicha convocatoria cuyo protagonismo con De la Fuente no admite ninguna duda y por ello en Don Balón no hemos querido dejar pasar la ocasión, a falta de cuatro días para que se celebre el debut del seleccionador, de resaltar a los intocables de España.

Gavi, Pedri (el canario se ha quedado fuera de esta lista por lesión) y Alejandro Balde son los tres únicos futbolistas del Barça que seguirán teniendo presencia en el equipo en comparación a las últimas convocatorias de Luis Enrique: hombres como Jordi Alba, Eric García, Sergio Busquets (este por decisión propia) y Ferran Torres no tienen cabida con el riojano.

Dani Carvajal, a pesar que su nivel en el Real Madrid viene generando dudas, fue indiscutible con Luis Enrique y, salvo que las lesiones se lo impidan, el lateral de Leganés continuará siendo uno de los pesos pesados del vestuario español.

Aunque Kepa Arrizabalaga es la gran novedad en la meta, sus prestaciones en el Chelsea invitan a pensar que el guardameta vasco seguirá recibiendo la llamada del seleccionador, aunque el regreso a escena de Unai Simón podría relegarle a un rol secundario en un futuro no muy lejano.

Mikel Oyarzabal, tras superar su grave lesión de rodilla, ha vuelto a ser convocado con el combinado nacional y, dado que para De la Fuente fue indiscutible en las categorías inferiores, se antoja muy complicado que la estrella de la Real Sociedad deje de ser convocado por el seleccionador, algo similar a lo que sucede con Dani Olmo.

Gayà, Rodri Hernández y Laporte, tres hombres con mucho peso en el vestuario, al igual que Carvajal, también tienen asegurado un elevado grado de protagonismo con Luis de la Fuente.

En definitiva, aunque suena descabellado afirmarlo con semejante contundencia, la realidad indica que hay diecisiete futbolistas que se juegan su continuidad en la Selección en los dos encuentros que se celebrarán en los próximos diez días: Robert Sánchez, David Raya, Íñigo Martínez, Pedro Porro, Nacho, David García, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Dani Ceballos, Álvaro Morata, Nico Williams, Bryan Gil, Iago Aspas, Joselu, Yéremy Pino y Borja Iglesias.