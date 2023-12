Gavi, Neymar Jr y Courtois se unen para dar la noticia más terrible de 2024, pérdidas irreparables

Aún queda la mitad de la temporada por disputarse y los jugadores, como es evidente, están centrados en lograr los objetivos fijados por sus respectivos clubs, pero hay que otros que han caído en desgracia en esta primera parte de la misma sufriendo lesiones de gravedad que, amén de afectar sus equipos, tendrán importantes consecuencias para todos ellos en el plano internacional.

En 2024 se celebrarán dos eventos de mucho renombre como son la Eurocopa de Alemania y la Copa América de Estados Unidos y un gran número de futbolistas tienen garantizada su presencia en estos torneos, pero a lo largo de la últimas semanas se han hecho oficiales tres ausencias muy a tener en cuenta por su impacto en sus respectivos países.

Gavi

El sevillano es, de estos jugadores, el último que sufrió la confirmación de una rotura de ligamento cruzado anterior, algo que se vio más agravado por una rotura de menisco que le dejará en el dique seco en torno a 9 meses. Esto, por ende, ya no solo es una clara señal de que Xavi no podrá contar con él hasta el próximo curso, sino que Luis de la Fuente tendrá que buscar alternativas que puedan suplir la baja del sevillano de la mejor forma posible.

Thibaut Courtois

El guardameta del Real Madrid recibió la peor noticia de su carrera deportiva en el apartado de lesiones antes incluso de que el equipo debutara de forma oficial en el partido liguero ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés y, si bien su regreso está fechado para el tramo final de la campaña, el propio Courtois ha anunciado, mediante un comunicado, que no acudirá con Bélgica a la Eurocopa de Alemania para recuperarse al 100%.

Neymar Jr

La estrella brasileña del Al-Hilal fue uno de los grandes culebrones en el último verano y, tras un decepcionante mes inicial en el club saudí, el de Mogi das Cruzes se sumó a esta cadena de futbolistas afectados por una grave lesión de rodilla, algo que no solo le impedirá justificar la enorme inversión realizada por su actual equipo para ficharle, sino que, tal y como él mismo ha confirmado, no estará presente en la convocatoria de la canarinha para disputar la Copa América, siendo esta una baja más que sensible que deteriorará significativamente la candidatura de Brasil a ganar el campeonato.