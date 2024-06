Guardiola rompe al City: galáctico de la Euro con CR7 y Leão y patada, otro Kalvin Phillips de 62M

Nadie pone en duda que en el banquillo, sobre la pizarra, en filosofía de juego, Pep Guardiola quizá sea el mejor entrenador del planeta, lo cual no depende de los éxitos, pero, dicho lo cual, si bien esa premisa es prácticamente aceptada por el mundo del fútbol al menos en lo que a los tres mejores se refiere, lo cierto es que ya sea por su nivel de exigencia, sus métodos o su idea de juego, el entrenador catalán es una pesadilla en materia de fichajes para un Manchester City que gasta mucho y no siempre bien.

Más casos

Ahí están los casos de Aymeric Laporte, Kalvin Phillips o ahora el socio de Cristiano Ronaldo y Rafael Leão en la selección de Portugal en esta Eurocopa para atormentar al capital del club del Etihad, un Matheus Nunes que puede ser en tiempo récord la próxima víctima de Guardiola, como afirma Team Talk.

Un traspaso enorme y adiós en solo un año

Según sentencia el mass media citado, el campeón de la Premier League estaría ya buscando comprador para el mediocampista luso toda vez que Guardiola no estaría impresionado con su puesta de largo en su año de debut en los skyblue. Convocado por Roberto Martínez para la disputa de esta Euro 2024 en una selección con futbolistas de la talla de CR7 o Rafael Leão, el jugador del City era una apuesta personal del míster español en la propia Premier League; no en vano llegó al City en septiembre de 2023 por nada menos que 62 millones de euros procedente del Wolverhampton. Y, al parecer, ya no vale.

Una salida compleja

Por eso en el City hay cierto hartazgo con estos volantazos de Pep, toda vez que hablamos de un jugador que fue en protagonismo de más a menos en la pasada temporada y al que difícilmente nadie podrá acceder por esa cifra pagada por los citizens. De esta forma, si el campeón inglés se quiere deshacer de él deberá buscar un comprador y este seguramente ofrezca una cantidad muy inferior a la abonada hace menos de un año por los celestes. O lo que es lo mismo, otro mal negocio. Kalvin Phillips es la otra patata caliente del equipo.