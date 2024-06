Escándalo del United, por eso acepta Ten Hag: Tuchel, Xavi, Zidane y De Zerbi, atónitos, ¿una broma?

Si durante los últimos diez años el Manchester United ha sido cabeza de león en gasto, lo cual no le ha reportado beneficios acordes en lo deportivo, ni mucho menos, Jim Ratcliffe, su nuevo copropietario, ya anunciaba un cambio radical en la política de fichajes del gigante de la Premier League de cara al mercado actual y por ahí ha venido un escándalo enorme en el gigante inglés, uno que da con los huesos de Erik ten Hag en el Teatro de los sueños, otra vez, negando cuatro opciones que se habían explorado justo después de la Eurocopa.

🚨 Erik ten Hag's contract extension at Man United is considered matter of time.



Negotiations progressing very well with both sides believing new deal will be agreed soon.



It could be valid for two more years, with details still under discussion. pic.twitter.com/ROIC08wZ5Z